Ulaştırma Bakanı Uraloğlu kasım ayı elleçleme verilerini açıkladı: Dikkat çeken artış!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 denizcilik istatistiklerini analiz ettiği değerlendirmesinde, "2024 Kasım'da limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 artışla 43 milyon 453 bin 419 tona ulaştı. Ocak-kasım döneminde elleçlenen yük miktarı ise 485 milyon 385 bin 610 ton oldu" bilgilerini paylaştı.

Uraloğlu, kasımda Türk limanlarından yurt dışı limanlarına giden yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 azaldığını yurt dışı limanlarından Türk limanlarına gelen yük miktarının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 arttığını duyurdu.

Elleçlenen yük miktarında lider: Aliağa

Kasımda bölge liman başkanlıkları arasında en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 453 bin 572 tonla Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarındaki liman tesislerinde gerçekleştiği bilgisini veren Uraloğlu,söz konusu dönemde taşınan yük cinsleri arasında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren kategorinin ham petrol olduğuna dikkati çekerek, limanlarda 5 milyon 586 bin 424 ton ham petrol elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti.

Kasımda limanlardan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsinin 861 bin 781 tonla portland çimento olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Söz konusu yük cinsini klinker ile feldispat takip etti. Ham petrol yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde en fazla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, briketlenmemiş taşkömürü ve hurda demir izledi" dedi.

Türkiye'ye en fazla yük Rusya'dan geldi

Uraloğlu, kasımda limanlardan deniz yoluyla yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla taşımanın İtalya'ya yönelik olduğunu, bunu ABD ve İspanya'ya yapılan taşımaların takip ettiğini aktardı.

Deniz yoluyla Türk limanlarına gelen en fazla yükün ise Rusya'dan yapılan taşımalar olduğu bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti: "Kasımda limanlarda elleçlenen 32 milyon 470 bin 94 ton yurt dışı yükün yüzde 7,5'i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Türk bayraklı gemilerle yurt dışına taşınan yük miktarı 2 milyon 436 bin 123 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile yurt dışından taşınan yük miktarı ise 30 milyon 33 bin 971 ton ile geçen aynı ayına göre yüzde 13 yükseldi. Bu dönemde elleçlenen konteyner miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 artarak 1 milyon 126 bin 736 TEU'ya ulaştı. Ocak-kasım döneminde limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla 12 milyon 422 bin 38 TEU'ya çıktı. Ayrıca, yurt dışı konteyner taşımalarının yüzde 12,5'i Türk bayraklı gemilerle gerçekleşti."