Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Deniz taşımacılığına 15,5 milyar liralık ÖTV desteği verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deniz taşımacılığını teşvik amacıyla yürütülen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirilmiş Yakıt Uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, 1 Ocak 2004’te başlatılan uygulamanın kesintisiz devam ettiğini belirterek, Türk Uluslararası Gemi Sicili veya Milli Gemi Siciline kayıtlı deniz araçlarının bu destekten faydalandığını ifade etti.

15,5 milyar liralık destek sağlandı

Bakan Uraloğlu, uygulama kapsamında sektöre toplam 7,1 milyon ton ÖTV’siz akaryakıt teslim edildiğini ve bugüne kadar toplam 15,5 milyar lira destek sağlandığını açıkladı. Sektörün 2024 yılında da desteklendiğini belirten Uraloğlu, bu yıl 349 bin ton ÖTV’siz akaryakıt teslim edilerek toplam 3,9 milyar liralık destek verildiğini ifade etti.

Kabotaj hattı ve balıkçılara destek

Uraloğlu, uygulamanın kabotaj hattında yük ve yolcu taşıyan gemiler, ticari yatlar, hizmet ve balıkçı gemilerini kapsadığını belirterek, “Bu destek sayesinde sektörümüzün rekabet gücü artarken, balıkçılarımız için de büyük bir avantaj sağlandı. ÖTV’siz yakıt desteğiyle balıkçıların denizde kalma süreleri uzadı, avlanma kapasiteleri arttı ve vatandaşlarımız akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalardan daha az etkilendi” dedi.

Rekabet gücü ve ekonomik katkı

Bakan Uraloğlu, ÖTV’siz yakıt desteğinin deniz taşımacılığı sektörüne önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, uygulamanın iç taşımacılığı denizyoluna kaydırma hedefini desteklediğini ve lojistik maliyetlerini düşürdüğünü ifade etti. Ayrıca, bu teşvikin hem denizcilik sektöründe hem de balıkçılıkta ekonomik canlılığı artırmaya devam edeceğini belirtti.