Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Lojistik ve bağlantının vazgeçilmez üssü olacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Projelerimizle Türkiye’yi sadece bir coğrafya olmaktan çıkarıp küresel ticaretin, lojistiğin ve bağlantının vazgeçilmez merkezi haline getiriyoruz. Her yeni projede daha büyük düşünerek, “Türkiye Yüzyılına” cesur bir katkı koyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki büyük milletler durmaz, büyük hedefler peşinde koşar” açıklaması yaptı.
DÜNYA Gazetesi’nin kuruluşunun 46’ncı yılında öncelikle şunu belirtmek isterim ki güçlü bir ulaşım altyapısı olmadan ekonomik büyüme, ticaret ve kalkınma mümkün değil. Ulaşım, ticareti doğuran damardır; yollar bereket getirir, köprüler bölgeleri birbirine bağlar, demiryolları yükü hızlı ve ekonomik taşır. Nasıl ki nehirler geçtiği toprakları canlandırıyorsa, ulaştırma projeleri de geçtiği yerlere sanayi, istihdam ve refah getirir.
2002’den beri ulaştırma altyapısına 355 milyar dolar
2002 yılından bu yana ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 355 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliği sayesinde son yıllarda karayolu alanında adeta bir çağ atladık. 2002’de yalnızca 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağı, bugün 30 bin 49 kilometreye ulaştı. Bu tarihi başarı, sadece bir rakamdan ibaret değil; ülkemizin kalkınma destanının net yansımasıdır aslında.
Doğu-batı, kuzey-güney demeden 77 ilimizi yüksek standartlı, güvenli ve konforlu yollarla birbirine bağladık. Otoyol uzunluğumuzu bin 714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 819 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 847 kilometreye çıkardık. Bu yatırımlar sayesinde bölünmüş yollarımız, tüm yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83’üne hizmet sunar hale geldi.
Asya ve Avrupa arasındaki geçişler dakikalara indi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa arasındaki geçişleri birkaç dakikaya düşürdük. Osmangazi Köprüsü, Kömürhan, Tohma, Beğendik-Botan Köprüleri, Eğiste Hadimi ve Bitlis Çayı Viyadüğü, Nissibi gibi teknoloji ve mühendislik harikası köprülerle yolculukları daha güvenli hale getirdik.
Geçit vermeyen dağları; Cankurtaran, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, Salarha, Assos, Troya, Sabuncubeli, Ovit ve Zigana gibi tünellerimizin konforuyla geçilebilir kıldık. Üretim merkezleri ile limanlar arasında kesintisiz, hızlı ve konforlu bağlantı sağlayan Kuzey Marmara, İzmir- İstanbul, Ankara-Niğde ve Aydın-Denizli Otoyolları gibi mega karayolu projelerini tamamlayarak hizmete sunduk. Bu eserler, uluslararası ödüllerin de sahibi oldu ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde çıtayı yükseklere çıkardı.
Demiryollarımızı da yeniden ayağa kaldırarak, ülkemizin kalkınma hamlesinde lokomotif olmasını sağladık. Başlattığımız reformlarla demiryolu yatırımlarının payını 2013’te yüzde 33’ten 2025’te yüzde 57’ye yükselttik. 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ederek, ülkemizi Avrupa’da 6’ncı, dünyada 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna taşıdık. Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep gibi projelerde yapım çalışmalarımız sürüyor. Finansman çalışmaları süren Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı ve Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı gibi projelerimiz gündemimizde. 2053 hedeflerimiz doğrultusunda demiryolu ağımızı 28 bin 590 kilometreye çıkarmak için yurdumuzu demir ağlarla örmeye devam ediyoruz
Sivil havacılık tarafında ise artık Türkiye küresel bir güç olmayı başardı. 2002’de yalnızca 26 olan aktif havalimanı sayısını; pasif durumdaki 16 tesisi yeniden canlandırarak ve 16 yepyeni havalimanı inşa ederek 58’e yükselttik. Şu anda yapımları hızla devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarının tamamlanmasıyla havalimanı sayımızı 60’a taşıyacağız. Havacılıktaki altyapı gücümüzü diplomatik zaferlerle de taçlandırdık. 2003’te sadece 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayımızı bugün 175’e çıkardık. Aynı zamanda ülkemizi, yalnızca 24 yılda dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri konumuna yükselttik. Dış hatlarda 2002’de 50 ülkede 60 noktaya uçuş yapılırken, bugün 133 ülkede 356 noktaya kesintisiz sefer düzenliyoruz.
Ülkemizi deniz ticaretinde de saygın bir konuma taşıyoruz. 2002’de 8,9 milyon dedveyt ton ile 17’nci sırada olan Türk deniz ticaret filomuzu bugün 2 bin 203 gemiyle 53,1 milyon dedveyt tona ulaştırarak dünya sıralamasında ilk 10’a taşıdık. Dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasına bu yıl Aliağa Limanını da ekledik. Dünyanın en fazla konteyner elleçleyen 100 limanı arasında 5 limana sahip olmamız da ülkemizin deniz lojistiğindeki gücünü küresel arenada tescil etti.
TÜRKSAT 7A uydusu için hazırlıklar çoktan başladı
Ülkemiz haberleşme ve uydu teknolojileri alanında da büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A’yı geçen yıl 21 Nisan’da hizmete aldık. Bu uyduyla kapsama alanımızı genişleterek Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı da dahil ettik; ulaşabileceğimiz nüfusu 3,5 milyardan 5 milyara çıkardık. Tabi, durmuyoruz: TÜRKSAT 7A için hazırlıklarımız çoktan başladı. Dijital geleceğimizin en güçlü adımlarından biri olan 5G ihalesini de gerçekleştirdik.
1 Nisan’da ilk sinyalini vereceğimiz 5G hizmetlerini 2 yıl içerisinde ülkemizin her köşesine ulaştırmayı planlıyoruz.
DÜNYA 46 yaşında
DÜNYA Gazetesi, 46 yıldır doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla Türk iş dünyasının sesi oldu. Kuruluşundan bugüne, Anadolu’nun girişimci ruhunu ülke gündemine taşıyarak istihdamdan ihracata, üretimden finansa kadar her alanda Türkiye ekonomisinin nabzını tutmuş; farklı görüşleri objektif bir şekilde yansıtarak finansal okuryazarlığımızın yükselmesine kayda değer katkı sağladı. Bu vesileyle, DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyor, nice başarılarla dolu yıllara ulaşmasını temenni ediyorum. Gazetemizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimize aydınlık bir pencere açmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.