Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Lojistik ve bağlantının vazgeçilmez üssü olacağız

DÜNYA Gazetesi’nin ku­ruluşunun 46’ncı yılında öncelikle şunu belirtmek isterim ki güçlü bir ulaşım altya­pısı olmadan ekonomik büyüme, ticaret ve kalkınma mümkün değil. Ulaşım, ticareti doğuran damar­dır; yollar bereket getirir, köprü­ler bölgeleri birbirine bağlar, de­miryolları yükü hızlı ve ekonomik taşır. Nasıl ki nehirler geçtiği top­rakları canlandırıyorsa, ulaştırma projeleri de geçtiği yerlere sanayi, istihdam ve refah getirir.

2002’den beri ulaştırma altyapısına 355 milyar dolar

2002 yılından bu yana ülkemi­zin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 355 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı­mız Recep Tayyip Erdoğan’ın viz­yoner liderliği sayesinde son yıl­larda karayolu alanında adeta bir çağ atladık. 2002’de yalnızca 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağı, bugün 30 bin 49 kilometreye ulaştı. Bu tarihi başarı, sadece bir rakamdan ibaret değil; ülkemizin kalkınma destanının net yansıma­sıdır aslında.

Doğu-batı, kuzey-güney deme­den 77 ilimizi yüksek standartlı, güvenli ve konforlu yollarla birbi­rine bağladık. Otoyol uzunluğu­muzu bin 714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 819 kilometreye, tünel uzunluğu­muzu 50 kilometreden 847 kilo­metreye çıkardık. Bu yatırımlar sayesinde bölünmüş yollarımız, tüm yol ağımızda hareket eden tra­fiğin yüzde 83’üne hizmet sunar hale geldi.

Asya ve Avrupa arasındaki geçişler dakikalara indi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa arasındaki geçişleri bir­kaç dakikaya düşürdük. Osman­gazi Köprüsü, Kömürhan, Tohma, Beğendik-Botan Köprüleri, Eğis­te Hadimi ve Bitlis Çayı Viyadüğü, Nissibi gibi teknoloji ve mühen­dislik harikası köprülerle yolcu­lukları daha güvenli hale getirdik.

Geçit vermeyen dağları; Can­kurtaran, Ilgaz 15 Temmuz İs­tiklal, Salarha, Assos, Troya, Sa­buncubeli, Ovit ve Zigana gibi tünellerimizin konforuyla geçile­bilir kıldık. Üretim merkezleri ile limanlar arasında kesintisiz, hız­lı ve konforlu bağlantı sağlayan Kuzey Marmara, İzmir- İstanbul, Ankara-Niğde ve Aydın-Deniz­li Otoyolları gibi mega karayolu projelerini tamamlayarak hizme­te sunduk. Bu eserler, uluslararası ödüllerin de sahibi oldu ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde çıtayı yükseklere çıkardı.

Demiryollarımızı da yeniden ayağa kaldırarak, ülkemizin kal­kınma hamlesinde lokomotif ol­masını sağladık. Başlattığımız re­formlarla demiryolu yatırımla­rının payını 2013’te yüzde 33’ten 2025’te yüzde 57’ye yükselttik. 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ederek, ülkemizi Avrupa’da 6’ncı, dünyada 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna taşıdık. Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Os­maneli, Mersin-Adana-Osma­niye-Gaziantep gibi projelerde yapım çalışmalarımız sürüyor. Finansman çalışmaları süren An­kara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı ve Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı gibi projelerimiz gün­demimizde. 2053 hedeflerimiz doğrultusunda demiryolu ağımızı 28 bin 590 kilometreye çıkarmak için yurdumuzu demir ağlarla ör­meye devam ediyoruz

Sivil havacılık tarafında ise ar­tık Türkiye küresel bir güç olmayı başardı. 2002’de yalnızca 26 olan aktif havalimanı sayısını; pasif du­rumdaki 16 tesisi yeniden canlan­dırarak ve 16 yepyeni havalima­nı inşa ederek 58’e yükselttik. Şu anda yapımları hızla devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarının tamamlanma­sıyla havalimanı sayımızı 60’a ta­şıyacağız. Havacılıktaki altyapı gücümüzü diplomatik zaferlerle de taçlandırdık. 2003’te sadece 81 olan hava ulaştırma anlaşması sa­yımızı bugün 175’e çıkardık. Aynı zamanda ülkemizi, yalnızca 24 yıl­da dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri konumuna yükselttik. Dış hatlarda 2002’de 50 ülkede 60 noktaya uçuş yapılırken, bugün 133 ülkede 356 noktaya ke­sintisiz sefer düzenliyoruz.

Ülkemizi deniz ticaretinde de saygın bir konuma taşıyoruz. 2002’de 8,9 milyon dedveyt ton ile 17’nci sırada olan Türk deniz tica­ret filomuzu bugün 2 bin 203 ge­miyle 53,1 milyon dedveyt tona ulaştırarak dünya sıralamasında ilk 10’a taşıdık. Dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 lima­nı arasına bu yıl Aliağa Limanını da ekledik. Dünyanın en fazla kon­teyner elleçleyen 100 limanı ara­sında 5 limana sahip olmamız da ülkemizin deniz lojistiğindeki gü­cünü küresel arenada tescil etti.

TÜRKSAT 7A uydusu için hazırlıklar çoktan başladı

Ülkemiz haberleşme ve uydu teknolojileri alanında da büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A’yı geçen yıl 21 Nisan’da hizmete aldık. Bu uyduyla kapsama alanımızı genişleterek Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı da dahil ettik; ulaşabileceğimiz nüfusu 3,5 milyardan 5 milyara çıkardık. Tabi, durmuyoruz: TÜRKSAT 7A için hazırlıklarımız çoktan başladı. Dijital geleceğimizin en güçlü adımlarından biri olan 5G ihalesini de gerçekleştirdik.

1 Nisan’da ilk sinyalini vereceğimiz 5G hizmetlerini 2 yıl içerisinde ülkemizin her köşesine ulaştırmayı planlıyoruz.

DÜNYA 46 yaşında

DÜNYA Gazetesi, 46 yıldır doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla Türk iş dünyasının sesi oldu. Kuruluşundan bugüne, Anadolu’nun girişimci ruhunu ülke gündemine taşıyarak istihdamdan ihracata, üretimden finansa kadar her alanda Türkiye ekonomisinin nabzını tutmuş; farklı görüşleri objektif bir şekilde yansıtarak finansal okuryazarlığımızın yükselmesine kayda değer katkı sağladı. Bu vesileyle, DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyor, nice başarılarla dolu yıllara ulaşmasını temenni ediyorum. Gazetemizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimize aydınlık bir pencere açmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.