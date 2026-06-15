Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye’yi dijital koridorların merkezine yerleştireceğiz
Dijital bağlantı ve akıllı teknolojilerin, rekabetin, üretkenliğin ve hatta ulusal gücün temel belirleyicisi olduğunu vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2053 vizyonları doğrultusunda 6G hazırlıklarına da başladıklarını açıklayarak, “Uydu filomuzun genişlemesi, yapay zeka entegrasyonu ve akıllı şehir projeleriyle Türkiye’yi küresel dijital koridorların da merkezine yerleştiriyoruz. Dijital dönüşüm bir tercih değil, zorunluluktur” dedi.
DÜNYA Gazetesi’nin “İletişimin Yeni Çağı” temasıyla Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlenen “Dijital Dönüşüm Zirvesi”, kamu, özel sektör ve teknoloji dünyasından çok sayıda önemli ismin katılımıyla İstanbul Finans Merkezi Halkbank İstanbul Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Zirvede dijital dönüşümün ekonomi, iş dünyası ve toplumsal yapıya etkileri kapsamlı şekilde ele alınırken, küresel ölçekteki gelişmeler ve gelecek vizyonu rakamlarla ele alındı. Zirvenin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DÜNYA Gazetesi’nin “İletişimin Yeni Çağı” zirvesinde bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Bu zirveyi yalnızca bir etkinlik olmanın ötesinde, ülkemizin dijital geleceğini şekillendirmek ve insanımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak adına attığımız stratejik ve tarihi bir adım olarak da görmemiz doğru olur” ifadelerini kullandı.
Akıllı teknolojiler rekabetin belirleyicisi
Dijitalleşmenin etkilerine değinen Bakan Uraloğlu, günümüz dünyasının, eşine az rastlanır bir teknolojik kırılma noktasından halen geçmekte olduğunun altını çizdi. Bilgi ve verinin, artık petrol ve altından çok daha değerli hale geldiğini dile getiren Uraloğlu, “Dijital bağlantı ve akıllı teknolojiler, rekabetin, üretkenliğin ve hatta ulusal gücün temel belirleyicisi olmuş durumda. Artık ne kadar hızlı veri işleyebildiğiniz, ne kadar yapay zekaya dayalı akıllı sistem kurabildiğiniz ve bu sistemleri ne kadar güvenli yönetebildiğiniz, bir ülkenin geleceğini doğrudan etkilemekte, şekillendirmektedir” değerlendirmesinde bulundu.
Sadece ABD’de 4,6 milyon yeni istihdam imkanı sağlayacak
Küresel ölçeğe bakıldığında tablonun son derece net olduğuna vurgu yapan Bakan Uraloğlu, “Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi PwC’nin son analizlerine göre, 5G’nin 2030’a kadar dünya ekonomisine katkısının 1,3 trilyon dolar seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Yine uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Boston Consulting Group’un raporuna göre de sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde 5G’nin oluşturacağı ekonomik değer 1,4 ile 1,7 trilyon dolar arasında olacak ve 3,8 ile 4,6 milyon yeni istihdama imkan sağlayacak” açıklamasında bulundu.
Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde dijital dönüşümün öncü ülkelerinden biri haline geldiğini belirten Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yeni yatırımlarımızla bu konumunu daha da güçlendirmeye hep birlikte devam edeceğiz. Bakın, sektörümüzün yıllık net satış geliri 620 milyar liraya ulaşırken, yatırımlarımızın ise 145 milyar liraya çıktığını gururla belirtmek isterim.”
Okuyucu ve izleyici deneyimi kökten değişecek
5G teknolojisinin, medya ve basın sektörüne getirdiği yenilikçi etkilerinin de özellikle çarpıcı olduğuna vurgu yapan Bakan Uraloğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Gazetecilerimiz artık 8K kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, olay yerinden saniyeler içinde yüksek kaliteli video, fotoğraf ve veri aktarımı gerçekleştirebileceklerdir. 5G’nin ultra düşük gecikmesiyle uzaktan saha yayınları ve sanal stüdyo uygulamaları devrim niteliğinde olacak. Muhabirleriniz İstanbul’dan, teknik ekip Ankara’dan, sunucu ise stüdyodan aynı anda kusursuz bir yayın yapabilme, yönetebilme imkanına sahip olacaklar. Yapay zeka destekli araçlarla haber metinleri anında özetlenebilecek, sesli asistanla röportajları otomatik transkribe edebilecek, Gemini ve Claude gibi büyük dil modelleri haber analizi ve uygulama süreçlerini hızlandıracak” şeklinde konuştu.
5G ve yapay zekanın entegrasyonuyla akıllı drone ve mobil yayın araçları üzerinden afet bölgelerinden, spor müsabakalarından veya uluslararası zirvelerden gerçek zamanlı, yüksek çözünürlüklü yayınlar yapılabileceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Kişiselleştirilmiş haber akışları, yapay zekâ destekli görsel üretimi ve arttırılmış gerçeklikle haber sunumları sayesinde okuyucu ve izleyici deneyimi kökten değişecektir” ifadelerini kullandı.
Dünya Grup Medya Gazetecilik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, zirveye katılımı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na plaket takdim etti.
1 milyondan fazla robot, sipariş topluyor
Bakan Uraloğlu, iş dünyası ve üretim sektörüne getirdiği yeniliklerin de göz ardı edilemeyecek nitelikte olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın en büyük e-ticaret devi Amazon, depolarında 1 milyondan fazla robot kullanmaktadır. Bu robotlar, sipariş toplama, paketleme, taşıma ve envanter yönetimini büyük ölçüde otomatikleştirerek verimliliği katlamış, insan-robot iş birliğini yeni bir seviyeye taşımıştır. Birçok öncü ülkede 5G destekli akıllı fabrikalarda üretkenlik yüzde 15 ila 30 oranında artmakta, makine duruş süreleri yüzde 50’ye varan oranda azalmakta ve tedarik zinciri optimizasyonu kökten iyileşmektedir.”
5G baz istasyonlarını da ulaşımda devreye aldık
Ulaşım sektöründe en güzel örneklerden birinin Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemi (K-AUS) koridoru olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, uygulama alanlarına yönelik şu örnekleri verdi: “Yerli ve milli yol kenarı üniteleri, araç içi sistemler, lidar, radar ve kamera entegrasyonuyla kurduğumuz bu koridorda, ilk kez 5G baz istasyonlarını da ulaşım alanında devreye aldık. Yapay zekâ destekli Otomatik Tren Muayene İstasyonlarıyla, hareket halindeki trenlerin tekerlek, fren ve aks rulmanlarını anlık tarıyor, olası arızaları daha oluşmadan tespit ediyoruz. Ankara Eryaman’daki İzleme Merkezimizde ise akıllı kameralar ve sensörlerle tünel ve köprüleri 7/24 takip ediyor, doğal afet risklerini, yapay zekâ analizleriyle önceden belirleyerek hızlı müdahale ediyoruz. Mesela geçtiğimiz yağışlarda, Ankara-Sivas yolundaki bu anlamdaki suların zarar verdiği bölgeyi, rayların altlarını boşalttığını gördük ve tren setlerimizi yavaşlattık. Gerekli müdahaleyi yaptık.”
AB ile entegre bir sistem
Denizcilik alanında ise COSPAS-SARSAT sistemiyle, tehlike sinyallerini dakikalar içinde tespit edip, koordineli arama-kurtarma operasyonlarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Sadece ülkemizde değil, sorumlu olduğumuz birçok civar ülkenin de dahil olduğu bir bölgede. Havacılıkta da önemli bir ilke imza attık. 18 Mayıs itibarıyla Antalya Havalimanımız da Advanced ATC Tower ile hizmet vermeye başladı. Yerli ve milli Elektronik Uçuş Stripi ile Dijital Kalkış Müsaadesi sistemlerimizle desteklenen bu altyapıyı, yakında Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarında da devreye alacağız. Yani bu uçaklar havalimanına indiğinde, taksi yolundan park alanlarına kadar giden bütün sistemi otomatize eden, yöneten ve Avrupa Birliği ile de entegre eden bir sistemden bahsediyoruz” açıklamasında bulundu.
DÜNYA Gazetesi tarafından düzenlenen Dijital Dönüşüm Zirvesi’ne, (soldan sağa) Dünya Grup Medya Gazetecilik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ve Dünya Grup Medya Gazetecilik A.Ş Başkan Vekili Umut Güner katıldı.
Dijital Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz
Bakan Uraloğlu, 2053 vizyonları doğrultusunda 6G hazırlıklarına da başladıklarını açıklayarak, sözlerine şöyle devam etti: “Sadece 5G değil, o kadar hızlı bir süreç ki 6G hazırlıklarımız, uydu filomuzun genişlemesi, yapay zeka entegrasyonu ve akıllı şehir projeleriyle Türkiye’yi küresel dijital koridorlarının da merkezine yerleştiriyoruz. Dijital dönüşüm bir tercih değil, hepimiz için bir zorunluluktur. Bu dönüşümde ya öncü olacağız ya da geride kalacağız. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilkini seçtik ve bu yolda da kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bu zirve sadece bir fikir alışveriş değil, Türkiye’nin dijital geleceğine ortak akılla sahip çıktığımız, sanayiyle, medyayla, kamuyla ve özel sektörle el ele verdiğimiz önemli bir platformdur. Bu düşüncelerle ‘İletişimin Yeniçağı’ zirvesinin başarılı geçmesini diliyor, emeği geçen herkese, ana sponsor, diğer sponsorlara, Türk Telekom’umuza, DÜNYA Gazetesi ailesine teşekkür ediyorum. Dijital Türkiye’yi hep birlikte inşa etmeye devam devam edeceğiz.”
Fiber ağ alt yapımız, dünyayı 17 kez dolaşacak uzunlukta
Sektöre yönelik veri ve abone sayılarına ilişkin bilgiler veren Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti: “Mobil abone sayımız 100 milyona, genişbant internet abone sayımız da 98 milyona yaklaşarak, ülkemizin nüfusunu aşmıştır. Fiber optik ağ altyapımız, önemli bir bölümü Türk Telekom olmak üzere, 680 bin kilometreye, yani dünya çevresini ekvator bölgesinden 17 kez dolaşacak bir uzunluğa erişmiş durumda. Bu istatistiklerimiz uzun vadeli bir vizyonun, kararlı yatırımların ve devasa emeğin somut meyveleridir, göstergeleridir. Bu rakamlar Türkiye’nin dijital dönüşümünü sırtlayacak, geleceğini aydınlatacak ve küresel rekabette üstünlük sağlayacak devasa bir altyapıyı başarıyla kurduğumuzun en güçlü ve gurur verici kanıtlarıdır.”
Hedef, iki yılda 5G teknolojisini tüm Türkiye’ye ulaştırmak
Bu güçlü alt yapıyı gerçek bir değere dönüştürmek amacıyla 16 Ekim 2025’de, 5G ihalesini gerçekleştirdiklerini anımsatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ardından 1 Nisan itibarıyla da ticari 5G hizmetlerini resmen başlattıklarının altını çizdi. Kısa sürede çok yüksek abone penetrasyonunu da yakaladıklarını belirten Bakan Abdulkadir Uraloğlu,“81 ilimizde kademeli olarak hizmete aldığımız 5G ile daha ilk günden yaklaşık 21 milyon abone. Yani neredeyse ülke nüfusumuzun 4’te 1’ine yakını, bu teknolojiyle buluştu ve kullanmaya başladı. Bugün ise 5G abone sayımız daha 2,5 ayı bile dolmadan 42 milyona yaklaştı. Yani nüfusumuzun yaklaşık yarısına... Bu hızlı uyum, ülkemizin dijital dönüşümündeki kararlılığını ve toplumumuzun yeniliklerle olan yüksek adaptasyonunu, gücünü bir kez daha İspatlamıştır. Elbette burada şundan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Üç tane operatörümüz, Hazinemize de yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir katkı sağlamışlardır. Hedefimiz, iki yıl içerisinde 5G hizmetlerini kademeli olarak ülkemizin en ücra köşelerine ulaştırmaktır” dedi.
“Teknolojiyi sadece tüketenler geride kalacak, yön verenler küreselde söz sahibi olacak”
Bakan Uraloğlu, imalat sektöründe 5G destekli otomasyonun küresel katkısının, 207 milyar dolar olarak öngörüldüğüne işaret ederek, “Bu rakamlar açıkça ortaya koyuyor ki dijital dönüşüme ayak uyduramayan, bu teknolojileri sadece tüketen ülkeler hızla geride kalmaya devam edeceklerdir. Teknolojiyi üreten, standartlarını belirleyen ve yön veren ülkeler ise küresel arenada daha fazla söz sahibi olmaya devam edeceklerdir. Türkiye, Allah’ın izniyle bu ikinci gruba dahil olma kararlılığındadır” diye konuştu. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 5G’nin sadece daha hızlı internet demek olmadığını, aynı anda milyonlarca cihazın mili saniyeler içinde konuştuğu kararların anında alındığı muazzam bir sinir sistemi olduğuna vurgu yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “Yapay zeka ise onun tam da merkezinde olan beynidir. Bu ikisinin birleşimi, her birinin tek başına toplamından çok daha büyük etki oluşturmaktadır” diye konuştu.
DÜNYA Gazetesi tarafından Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlenen Dijital Dönüşüm Zirvesi, İstanbul Finans Merkezi Halkbank İstanbul Konferans Salonu’nda geçekleşti. Zirveye, kamu, özel sektör ve teknoloji dünyasından önemli isimler katıldı.
“Sanayicilerimiz akıllı fabrikaları bugünden kuruyor”
Geçtiğimiz günlerde Türk Telekom ile İSO arasında imzalanan stratejik iş birliği protokolünün teknolojide yaşanan değişimin çok önemli bir yansıması olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Sanayicilerimiz, dijital dönüşüme ayak uydurmak için kararlı adımlar atmakta ve geleceğin akıllı fabrikalarını bugünden kurmaktadır. Türk Telekom, güçlü altyapısı ve yenilikçi çözümleriyle sanayimizin yanında olmaya devam etmekte, 5G Deneyimleme Merkezi gibi projelerle fabrikalarımıza 5G’yi bizzat taşıyarak bu dönüşümü hızlandırmaktadır. Bu tür iş birlikleri, sanayi ile teknolojinin el ele verdiği bir Türkiye’nin en somut örneğidir” açıklaması yaptı. Birçok öncü ülkede 5G destekli akıllı fabrikalarda üretkenliğin yüzde 15 ila 30 oranında arttığına işaret eden Bakan Uraloğlu, “Makine duruş sürelerini ise yüzde 50’ye varan oranda azalmakta ve tedarik zinciri optimizasyonu kökten iyileşmektedir” diye konuştu. Türkiye’de de bu teknolojilerin insan hayatına ve üretime doğrudan dokunmaya başladığına dikkati çeken Uraloğlu, “Kısa süre önce İstanbul’dan Muş’a 5G bağlantısıyla gerçekleştirilen uzaktan böbrek taşı ameliyatı, bu teknolojilerin sağlık alanındaki çığır açıcı gücünü tüm dünyaya göstermiştir” açıklamasında bulundu.
Zirvenin sponsorları
Türk Telekom’un ana sponsorluğunda gerçekleştirilen zirvenin diğer sponsorları şunlar: Takas İstanbul, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Teknoloji, Bulls Yatırım, Pasifik Teknoloji, Linktera, Tera Teknoloji Yatırım Holding, Netsys, Firenk, ARD Bilişim, Biotekno, ICS, Medicalpark, RePie Portföy.