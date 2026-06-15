Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye’yi dijital koridorların merkezine yerleştireceğiz

DÜNYA Gazetesi’nin “İleti­şimin Yeni Çağı” temasıy­la Türk Telekom ana spon­sorluğunda düzenlenen “Dijital Dönüşüm Zirvesi”, kamu, özel sek­tör ve teknoloji dünyasından çok sayıda önemli ismin katılımıyla İs­tanbul Finans Merkezi Halkbank İstanbul Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Zirvede dijital dö­nüşümün ekonomi, iş dünyası ve toplumsal yapıya etkileri kapsam­lı şekilde ele alınırken, küresel öl­çekteki gelişmeler ve gelecek viz­yonu rakamlarla ele alındı. Zirve­nin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Ura­loğlu, DÜNYA Gazetesi’nin “İle­tişimin Yeni Çağı” zirvesinde bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Bu zir­veyi yalnızca bir etkinlik olmanın ötesinde, ülkemizin dijital gelece­ğini şekillendirmek ve insanımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak adına attığımız stratejik ve tarihi bir adım olarak da görmemiz doğru olur” ifadelerini kullandı.

Akıllı teknolojiler rekabetin belirleyicisi

Dijitalleşmenin etkilerine değinen Bakan Uraloğlu, gü­nümüz dünyasının, eşine az rastlanır bir teknolojik kırıl­ma noktasından halen geçmek­te olduğunun altını çizdi. Bilgi ve verinin, artık petrol ve altından çok daha değerli hale gel­diğini dile geti­ren Uraloğlu, “Dijital bağ­lantı ve akıllı teknolojiler, rekabetin, üretkenli­ğin ve hat­ta ulusal gücün temel belirleyicisi olmuş durumda. Artık ne kadar hızlı veri işleyebildi­ğiniz, ne kadar yapay zekaya daya­lı akıllı sistem kurabildiğiniz ve bu sistemleri ne kadar güvenli yöne­tebildiğiniz, bir ülkenin geleceği­ni doğrudan etkilemekte, şekillen­dirmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Sadece ABD’de 4,6 milyon yeni istihdam imkanı sağlayacak

Küresel ölçeğe bakıldığında tab­lonun son derece net olduğuna vur­gu yapan Bakan Uraloğlu, “Ulusla­rarası denetim ve danışmanlık şir­keti PwC’nin son analizlerine göre, 5G’nin 2030’a kadar dünya ekono­misine katkısının 1,3 trilyon dolar seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Yine uluslararası yönetim danış­manlığı şirketi Boston Consulting Group’un raporuna göre de sade­ce Amerika Birleşik Devletleri’nde 5G’nin oluşturacağı ekonomik de­ğer 1,4 ile 1,7 trilyon dolar arasında olacak ve 3,8 ile 4,6 mil­yon yeni istihdama imkan sağlayacak” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er­doğan’ın vizyoner liderliğinde dijital dönüşümün öncü ülkele­rinden biri haline geldiğini belirten Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sözle­rine şu şekilde devam etti: “Yeni ya­tırımlarımızla bu konumunu daha da güçlendirmeye hep birlikte de­vam edeceğiz. Bakın, sektörümü­zün yıllık net satış geliri 620 milyar liraya ulaşırken, yatırımlarımızın ise 145 milyar liraya çıktığını gu­rurla belirtmek isterim.”

Okuyucu ve izleyici deneyimi kökten değişecek

5G teknolojisinin, medya ve ba­sın sektörüne getirdiği yenilikçi etkilerinin de özellikle çarpıcı ol­duğuna vurgu yapan Bakan Ura­loğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Gazetecilerimiz artık 8K kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, olay yerinden sani­yeler içinde yüksek kaliteli video, fotoğraf ve veri aktarımı gerçek­leştirebileceklerdir. 5G’nin ultra düşük gecikmesiyle uzaktan saha yayınları ve sanal stüdyo uygula­maları devrim niteliğinde olacak. Muhabirleriniz İstanbul’dan, teknik ekip Ankara’dan, sunucu ise stüdyodan aynı anda kusur­suz bir yayın yapabilme, yöne­tebilme imkanına sahip olacaklar. Yapay zeka destekli araçlarla ha­ber metinleri anında özetlenebi­lecek, sesli asistanla röportajları otomatik transkribe edebilecek, Gemini ve Claude gibi büyük dil modelleri haber analizi ve uygu­lama süreçlerini hızlandıracak” şeklinde konuştu.

5G ve yapay zekanın entegras­yonuyla akıllı drone ve mobil ya­yın araçları üzerinden afet bölge­lerinden, spor müsabakalarından veya uluslararası zirvelerden ger­çek zamanlı, yüksek çözünürlük­lü yayınlar yapılabileceğini söyle­yen Bakan Uraloğlu, “Kişiselleş­tirilmiş haber akışları, yapay zekâ destekli görsel üretimi ve arttırıl­mış gerçeklikle haber sunumları sayesinde okuyucu ve izleyici de­neyimi kökten değişecektir” ifade­lerini kullandı.



Dünya Grup Medya Gazetecilik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, zirveye katılımı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na plaket takdim etti.

1 milyondan fazla robot, sipariş topluyor

Bakan Uraloğlu, iş dünyası ve üretim sektörüne getirdiği yeni­liklerin de göz ardı edilemeyecek nitelikte olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya­nın en büyük e-ticaret devi Ama­zon, depolarında 1 milyondan faz­la robot kullanmaktadır. Bu robot­lar, sipariş toplama, paketleme, taşıma ve envanter yönetimini büyük ölçüde otomatikleştire­rek verimliliği katlamış, insan-ro­bot iş birliğini yeni bir seviyeye ta­şımıştır. Birçok öncü ülkede 5G destekli akıllı fabrikalarda üret­kenlik yüzde 15 ila 30 oranında artmakta, makine duruş sürele­ri yüzde 50’ye varan oranda azal­makta ve tedarik zinciri optimi­zasyonu kökten iyileşmektedir.”

5G baz istasyonlarını da ulaşımda devreye aldık

Ulaşım sektöründe en güzel ör­neklerden birinin Hasdal Kavşa­ğı ile İstanbul Havalimanı arasın­daki 40 kilometrelik Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemi (K-AUS) koridoru olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, uygulama alan­larına yönelik şu örnekleri verdi: “Yerli ve milli yol kenarı ünitele­ri, araç içi sistemler, lidar, radar ve kamera entegrasyonuyla kur­duğumuz bu koridorda, ilk kez 5G baz istasyonlarını da ulaşım ala­nında devreye aldık. Yapay zekâ destekli Otomatik Tren Muayene İstasyonlarıyla, hareket halinde­ki trenlerin tekerlek, fren ve aks rulmanlarını anlık tarıyor, ola­sı arızaları daha oluşmadan tes­pit ediyoruz. Ankara Eryaman’da­ki İzleme Merkezimizde ise akıllı kameralar ve sensörlerle tünel ve köprüleri 7/24 takip ediyor, doğal afet risklerini, yapay zekâ analiz­leriyle önceden belirleyerek hızlı müdahale ediyoruz. Mesela geç­tiğimiz yağışlarda, Ankara-Sivas yolundaki bu anlamdaki suların zarar verdiği bölgeyi, rayların alt­larını boşalttığını gördük ve tren setlerimizi yavaşlattık. Gerekli müdahaleyi yaptık.”

AB ile entegre bir sistem

Denizcilik alanında ise COS­PAS-SARSAT sistemiyle, tehlike sinyallerini dakikalar içinde tes­pit edip, koordineli arama-kurtar­ma operasyonlarını gerçekleştir­diklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Sadece ülkemizde değil, sorum­lu olduğumuz birçok civar ülkenin de dahil olduğu bir bölgede. Ha­vacılıkta da önemli bir ilke imza attık. 18 Mayıs itibarıyla Antalya Havalimanımız da Advanced ATC Tower ile hizmet vermeye başla­dı. Yerli ve milli Elektronik Uçuş Stripi ile Dijital Kalkış Müsaade­si sistemlerimizle desteklenen bu altyapıyı, yakında Ankara Esenbo­ğa ve İzmir Adnan Menderes ha­valimanlarında da devreye alaca­ğız. Yani bu uçaklar havalimanı­na indiğinde, taksi yolundan park alanlarına kadar giden bütün sis­temi otomatize eden, yöneten ve Avrupa Birliği ile de entegre eden bir sistemden bahsediyoruz” açık­lamasında bulundu.



DÜNYA Gazetesi tarafından düzenlenen Dijital Dönüşüm Zirvesi’ne, (soldan sağa) Dünya Grup Medya Gazetecilik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ve Dünya Grup Medya Gazetecilik A.Ş Başkan Vekili Umut Güner katıldı.

Dijital Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz

Bakan Uraloğlu, 2053 vizyonla­rı doğrultusunda 6G hazırlıkları­na da başladıklarını açıklayarak, sözlerine şöyle devam etti: “Sa­dece 5G değil, o kadar hızlı bir sü­reç ki 6G hazırlıklarımız, uydu fi­lomuzun genişlemesi, yapay zeka entegrasyonu ve akıllı şehir pro­jeleriyle Türkiye’yi küresel dijital koridorlarının da merkezine yer­leştiriyoruz. Dijital dönüşüm bir tercih değil, hepimiz için bir zo­runluluktur. Bu dönüşümde ya öncü olacağız ya da geride kalaca­ğız. Biz Cumhurbaşkanımızın li­derliğinde ilkini seçtik ve bu yol­da da kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bu zirve sadece bir fikir alışveriş değil, Türkiye’nin dijital geleceğine ortak akılla sahip çık­tığımız, sanayiyle, medyayla, ka­muyla ve özel sektörle el ele verdi­ğimiz önemli bir platformdur. Bu düşüncelerle ‘İletişimin Yeniça­ğı’ zirvesinin başarılı geçmesini diliyor, emeği geçen herkese, ana sponsor, diğer sponsorlara, Türk Telekom’umuza, DÜNYA Gaze­tesi ailesine teşekkür ediyorum. Dijital Türkiye’yi hep birlikte inşa etmeye devam devam edeceğiz.”

Fiber ağ alt yapımız, dünyayı 17 kez dolaşacak uzunlukta

Sektöre yönelik veri ve abone sayılarına ilişkin bilgiler veren Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti: “Mobil abone sayımız 100 milyona, genişbant internet abone sayımız da 98 milyona yaklaşarak, ülkemizin nüfusunu aşmıştır. Fiber optik ağ altyapımız, önemli bir bölümü Türk Telekom olmak üzere, 680 bin kilometreye, yani dünya çevresini ekvator bölgesinden 17 kez dolaşacak bir uzunluğa erişmiş durumda. Bu istatistiklerimiz uzun vadeli bir vizyonun, kararlı yatırımların ve devasa emeğin somut meyveleridir, göstergeleridir. Bu rakamlar Türkiye’nin dijital dönüşümünü sırtlayacak, geleceğini aydınlatacak ve küresel rekabette üstünlük sağlayacak devasa bir altyapıyı başarıyla kurduğumuzun en güçlü ve gurur verici kanıtlarıdır.”

Hedef, iki yılda 5G teknolojisini tüm Türkiye’ye ulaştırmak

Bu güçlü alt yapıyı gerçek bir değere dönüştürmek amacıyla 16 Ekim 2025’de, 5G ihalesini gerçekleştirdiklerini anımsatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ardından 1 Nisan itibarıyla da ticari 5G hizmetlerini resmen başlattıklarının altını çizdi. Kısa sürede çok yüksek abone penetrasyonunu da yakaladıklarını belirten Bakan Abdulkadir Uraloğlu,“81 ilimizde kademeli olarak hizmete aldığımız 5G ile daha ilk günden yaklaşık 21 milyon abone. Yani neredeyse ülke nüfusumuzun 4’te 1’ine yakını, bu teknolojiyle buluştu ve kullanmaya başladı. Bugün ise 5G abone sayımız daha 2,5 ayı bile dolmadan 42 milyona yaklaştı. Yani nüfusumuzun yaklaşık yarısına... Bu hızlı uyum, ülkemizin dijital dönüşümündeki kararlılığını ve toplumumuzun yeniliklerle olan yüksek adaptasyonunu, gücünü bir kez daha İspatlamıştır. Elbette burada şundan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Üç tane operatörümüz, Hazinemize de yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir katkı sağlamışlardır. Hedefimiz, iki yıl içerisinde 5G hizmetlerini kademeli olarak ülkemizin en ücra köşelerine ulaştırmaktır” dedi.

“Teknolojiyi sadece tüketenler geride kalacak, yön verenler küreselde söz sahibi olacak”

Bakan Uraloğlu, imalat sektöründe 5G destekli otomasyonun küresel katkısının, 207 milyar dolar olarak öngörüldüğüne işaret ederek, “Bu rakamlar açıkça ortaya koyuyor ki dijital dönüşüme ayak uyduramayan, bu teknolojileri sadece tüketen ülkeler hızla geride kalmaya devam edeceklerdir. Teknolojiyi üreten, standartlarını belirleyen ve yön veren ülkeler ise küresel arenada daha fazla söz sahibi olmaya devam edeceklerdir. Türkiye, Allah’ın izniyle bu ikinci gruba dahil olma kararlılığındadır” diye konuştu. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 5G’nin sadece daha hızlı internet demek olmadığını, aynı anda milyonlarca cihazın mili saniyeler içinde konuştuğu kararların anında alındığı muazzam bir sinir sistemi olduğuna vurgu yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “Yapay zeka ise onun tam da merkezinde olan beynidir. Bu ikisinin birleşimi, her birinin tek başına toplamından çok daha büyük etki oluşturmaktadır” diye konuştu.



DÜNYA Gazetesi tarafından Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlenen Dijital Dönüşüm Zirvesi, İstanbul Finans Merkezi Halkbank İstanbul Konferans Salonu’nda geçekleşti. Zirveye, kamu, özel sektör ve teknoloji dünyasından önemli isimler katıldı.

“Sanayicilerimiz akıllı fabrikaları bugünden kuruyor”

Geçtiğimiz günlerde Türk Telekom ile İSO arasında imzalanan stratejik iş birliği protokolünün teknolojide yaşanan değişimin çok önemli bir yansıması olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Sanayicilerimiz, dijital dönüşüme ayak uydurmak için kararlı adımlar atmakta ve geleceğin akıllı fabrikalarını bugünden kurmaktadır. Türk Telekom, güçlü altyapısı ve yenilikçi çözümleriyle sanayimizin yanında olmaya devam etmekte, 5G Deneyimleme Merkezi gibi projelerle fabrikalarımıza 5G’yi bizzat taşıyarak bu dönüşümü hızlandırmaktadır. Bu tür iş birlikleri, sanayi ile teknolojinin el ele verdiği bir Türkiye’nin en somut örneğidir” açıklaması yaptı. Birçok öncü ülkede 5G destekli akıllı fabrikalarda üretkenliğin yüzde 15 ila 30 oranında arttığına işaret eden Bakan Uraloğlu, “Makine duruş sürelerini ise yüzde 50’ye varan oranda azalmakta ve tedarik zinciri optimizasyonu kökten iyileşmektedir” diye konuştu. Türkiye’de de bu teknolojilerin insan hayatına ve üretime doğrudan dokunmaya başladığına dikkati çeken Uraloğlu, “Kısa süre önce İstanbul’dan Muş’a 5G bağlantısıyla gerçekleştirilen uzaktan böbrek taşı ameliyatı, bu teknolojilerin sağlık alanındaki çığır açıcı gücünü tüm dünyaya göstermiştir” açıklamasında bulundu.

Zirvenin sponsorları

Türk Telekom’un ana sponsorluğunda gerçekleştirilen zirvenin diğer sponsorları şunlar: Takas İstanbul, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Teknoloji, Bulls Yatırım, Pasifik Teknoloji, Linktera, Tera Teknoloji Yatırım Holding, Netsys, Firenk, ARD Bilişim, Biotekno, ICS, Medicalpark, RePie Portföy.