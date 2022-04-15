Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul için yabancı şirketler yarışıyor

Mehmet KAYA

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Varlık Fonu’nun Türk Telekom’u almasıyla uzun süredir tartışılan fiber kablo altyapısının ortak kullanımı konusunda, “Varlık Fonu Türk Telekom’u aldıktan sonra ortak fiber altyapı şirketi şimdi daha kolay hale geldi” dedi. Gazetecilere yönelik bir iftar veren Karaismailoğlu, ortak şirketin oluşumunda, firmaların mevcut fiber altyapısına göre ya da şirket kurularak eşit hissedarlık gibi formüllerden hangisinin benimseneceğine yönelik olarak, “bütün alternatifleri çalışıyoruz” dedi. Karaismailoğlu, Varlık Fonunun Turkcell ve Türk Telekom hisselerine sahip olmasının rekabet açısından eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine “o konuda bir şey yapacağız” diye konuştu.

Ukrayna sahillerinde bekleyen ayçiçek yağı, buğday ve demir yüklü gemilerin olduğunu, Rusya hakimiyetindeki bölgelerden gemi gelişlerinde sorunun büyük oranda geçmesine rağmen Ukrayna’daki gemilerin gelemediğini belirten Karaismailoğlu, güvenle gelmeleri için çalıştıklarını kaydetti.

Fiber altyapı şirketi artık daha kolay

İletişim sektöründe uzun süredir tartışılan ve sektörün firmalarının tamamının dikkatlerini yoğunlaştırdığı ortak fiber altyapı kullanımı konusunda bir soruyu yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Fiber altyapı en önemli gündemlerimizden biri. Ortak altyapı şirketinin kurulması en önemli gündemlerimizden bir tanesi. Özellikle Türk Telekom’daki hisse yapısının değişmesinden sonra bu daha da kolaylaştı. Amacımız, ortak bir altyapı şirketi ve mobili birbirinden ayırıp, fiber altyapı ağımızı mümkün olduğu kadar genişletmek” dedi.

Karaismailoğlu, kurulacak ortak şirketin hisse yapısının nasıl oluşturulacağı, mevcut altyapısı oranında herkesin ağırlığının mı belirleneceği ya da eşit hisse yapısının mı oluşacağı yönündeki soruya, “Hepsi tartışılıyor, hepsi olabilir ama ortak altyapı şirketi, herkesin hizmet alması gereken bir şirket planlanıyor” yanıtını verdi.

Turkcell bir kez daha masada

Bakan Adil Karaismailoğlu, çok uzun yıllardır karmaşık hisse yapısı nedeniyle tartışmalara neden olan ve halen Türkiye Varlık Fonu’nun büyük oranda kontrol ettiği Turkcell’e ilişkin bir soruyu da yanıtladı. TVF’nin hem Turkcell hem de Türk Telekom’daki gücüne ilişkin olarak “TVF, Turkcell hisseleri de olduğunu düşünürsek, sektörde ağırlıklı pay Varlık Fonuna geçmiş oldu. Bu da sektörün diğer küçük oyuncuları açısından rekabeti boza faktör haline geldiği eleştirileri var. Bu konuda bir düzenleme planlıyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Karaismailoğlu, “GSM şirketleri hakkında dediğiniz doğrudur, böyle bir endişe de var. İnşallah zamanla bunların hepsini çözeceğiz inşallah, orada da önemli çalışmamız var.” yanıtını verdi.

200’ün üzerinde gemi Ukrayna açıklarında bekliyor

Bakan Karaismailoğlu, demir, ayçiçek yağı ve buğday yüklü 200’ün üzerinde geminin Ukrayna açıklarında beklediğini, Ukrayna limanlarında ve Türkiye’ye gelmek, Türkiye limanlarında da Ukrayna’ya gitmek için yüklenmiş gemilerin beklediğini kaydetti.

Ukrayna açıklarındaki gemilere ilişkin olarak Bakan Karaismailoğlu şu bilgileri verdi:

“Rusya’nın kontrolündeki Azak denizi, Kerç boğazında olsun, bazı gemiler, Ukrayna sahilinde 22 gemimiz var. Çoğu Türk sahipli, Türk bayrağı kullanmayanlar da var. Sürekli gündemimizde, o gemileri oradan almamız gerekiyor. 200 üzerinde mürettebat vardı, büyük kısmını tahliye ettik. 90 mürettabat tahliye talep etmedi, gemilerde oldukça yük var. Tahıldan, tutun, ayçiçek yağına, demire kadar yük var, gemi sahipleri müjdeli haber bekliyor. Biz de teyakkuzdayız, gemideki gemi adamlarıyla sürekli ileşitimdeyiz. Rusya ve Ukrayna taraflarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Başka ülkelerin de gemileri var, bölgede yaklaşık 100 gemi var. Ayrıca Ukrayna tarafında limanda bekleyen yükler var. Bizim limanlarımızda Ukrayna’ya gitmek için yüklenmiş gemiler var onlar da bekliyor ama savaş her şeyi ültüst ediyor.”

1000’in üzerinde TIR Gürcistan sınırında, bir heyet görüşmeye gidiyor

Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz’de gemi trafiğinin durması-aksaması nedeniyle, karayoluna ilave talep oluştuğunu belirterek bunun da gümrük kapılarında birikmeye neden olduğunu söyledi. Gürcistan sınırında binin üzerinde TIR’ın beklediği bilgisine sahip olduklarını belirten Karaismailoğlu, Gürcistan’a bir heyetin giderek geçişlerin hızlandırması için görüşeceklerini kaydetti.

Karadeniz’deki mayınlar: Bize garip geliyor!

Ulaştırma Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz’deki serseri mayınların gemiler için büyük endişe kaynağı olduğunu belirtti. Bu tür mayınlara yönelik denizden ve havadan gözlemin sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, “kasıtlı bir davranış” olabileceğini ima ederek, “O mayınların bu kadar kısa sürede İstanbul yakınlarına gelmesi mümkün değil. Ukrayna’da mayınların serbest bırakılması bize de garip geliyor. Sürekli mayın tarama gemileri dolayışıyor. Havadan ve karadan tarama yapılıyor, endişe yaratıyor bu durum. Savaş ortamından dolayı bazı belirsizlikler var” dedi.

Yap-İşlet-Devret projelerinin arkasındayız, Kanal İstanbul uzun vadeli bir proje

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, yap-işlet-devret projelerinin “arkasında olduklarını” söyledi. Yaklaşık 20 yılda, 170 milyar dolarlık yatırımın içinde 37,5 milyar dolarlık YİD projesi olduğunu belirten Karaismailoğlu, “Eğer bu projeler YİD ile yapılmasaydı bütçe ile zaten yapılamayacaktı. İlave yatırım imkanı yarattık” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, karayolu projelerinde fizibilite aşamasında garanti verilen geçiş sayısına ulaşılamayacağının fizibilite aşamasında görüldüğünü belirterek, “Özellikle karayollarında belli bir süre mutlaka projeleri destekleyeceğimizi, buradaki taahhüt edilen garanti ücretlerin belli projelerde işletmelerin ilk yıllarında sağlamayacağı fizibiliteler gösteriyordu. Ortalama bir işletme gibi aldığınızda bu projeler birbirini dengeleyeceklerdir” dedi.

Kanal İstanbul uzun vadeli bir proje

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’u inşa edebilecek yerli güçlü firmalar olduğunu, dünyanın büyük altyapı firmalarının da proje konusunda “birbiriyle yarıştığını” belirtti. Projeyi “uzun vadeli” olarak değerlendiren Karaismalioğlu, uluslararası gelişmelere de değinerek, “Şu anda başlangıçtaki maliyette değişiklik yok ama dünyadaki gelişmeler elbette etkiliyor. Bizim bu işleri yapabilecek büyüklükte ciddi firmalarımız var. Onlarla birlikte altyapı konusunda dünyanın önde gelen firmaları kendi aralarında yarıştalar” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’un geniş bir lojistik yaklaşımın ve Türkiye’nin ulaşım-lojistik yatırımlarının bir parçası olarak alternatif bir su yolu projesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Kanal İstanbul alternatif bir su yolu olarak planlanırken, Karadeniz’deki en büyük lojistik limanlarından biri ile birlikte, Dünyanın en büyük transfer merkezi İstanbul Havalimanı, Dünyanın en yüksek kapasiteli Kuzey Marmara otoyolu, Bakü-Tiflis-Kars hattının Marmaray ile geçişi, hepsi bir yerde birleşip orası Kanal İstanbul vadisi olacak. Logo gibi sadece Kanal İstanbul Eksik, onunla ilgili proje çalışmalarının hepsi bitti, ulaşım yollarına başladık, karayolları ve demiryollarındaki çalışmamız bir taraftan başladı. Alternatifleri sunduktan sonra kazı işlerine başlayacağız. Tabii Kanal İstanbul uzun soluklu, yıllara sari, maliyeti yüksek bir proje. Projeyi yaparken genel bütçeye yük olmadan projeyi yapmak için finansal modeller üzerinde çalışmamız devam ediyor.”

Yerli tren sefere hazırlanıyor, Ankara-İstanbul arasında saat başı YHT seferi planlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İngiltere’den sağlanan finansmanla, Ankara-İzmir YHT projesindeki bazı tasfiye edilen bölümlere ilişkin inşaatın başlamasının sağlandığını; 2024 yılı sonu itibariyle Ankara-İzmir YHT ulaşımının başlamasının planlandığını kaydetti.

Ankara-İstanbul hattında Bilecik’teki tünellerin 2023 yılı sonunda tamamlanmasıyla ulaşımın 3 saat 15 dakikaya ineceğini ve iki il arasında saat başı seferlerin planlandığını açıklayan Karaismailoğlu, mevcut durumda da artan talebi karşılamak için ilave seferlerin konulduğunu kaydetti.

Yerli tasarım ve üretim 165 km/h hıza ulaşabilen trenlerin geliştirildiğini, test ve sertifikasyon çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, 225 km/h hızlı tren için de çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ulaştırma Bakanı, yakın zamanda sertifikalanacak trenin kullanılmaya başlanacağını, şehir içi ulaşım sistemlerinde de yerli üretim trenlerin kullanılmaya başlandığını kaydetti.

Uluslararası lojistik ve ulaşım için yeni kanallar

Orta koridorun önemi arttı, Azerbaycan-Ermenistan anlaşırsa Nahçıvan da demiryolu-karayolu bağlantısına girecek

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kapıkule-Çerkezköy-Halkalı hattında çalışmaların sürdüğünü, bir yandan da Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan ile kapasitenin artırılmasına çalışıldığını açıkladı. Deniz alanında İzmir'den İtalya ve İspanya'ya, Karasu'dan Köstence, Varna, Rusya limanlarına Ro-Ro hattının artırılmasına ilişkin projelerinin olduğunu bildirdi.

Savaşın, Çin-Avrupa hattında orta koridorun önemini artırdığını, 5 bin blok tren geçen kuzey koridorunun yüzde 30’unun bu hatta kayabileceğini açıklayan Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars yanında, Ermenistan geçişli Nahçıvan-Azerbaycan hattının da gündeme girdiğini belirtti. Karaismailoğlu, “Nahçıvan üzerinden de ayrı bir koridar çalışmamız var. Orada Ermenistan-Azarbeycan arasındaki demiryolu-otoyolu görüşmeleri devam ediyor, görüşmeler tamamlanırsa oradan da alternatif bir koridor sağlanmış olacak” dedi.

İstanbul’da “metro yarışı”

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da bakanlık tarafından yürütülen metro projelerinin yaz aylarında açılmaya başlanacağını belirterek, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen metro projelerini hatırlattı. Bakan İsmailoğlu, “İlk Kağıthane-Havalimanı Metro Hattı ile başlıyoruz açmaya, peşinden Kadıköy-Kartal-Pendik bağlantısını Sabiha Gökçen'e kadar uzatacağız. Ayrıca Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yönelik 6,5 kilometre metro hattını da ağustos ayı itibarıyla bitirmeyi hedefledik. Belediyenin sorumluluğunda olan 100 kilometrelik metro hattının da bir an önce bitmesi gerekiyor. Çünkü bunlar beraber planlanmış ve birbirini tamamlayan projelerdir. O yüzden o tarafı da teşvik ediyoruz ki bir an önce bu projeler bitsin ve beraber İstanbul'a hizmet etsinler. Şu anda onları göremiyoruz ama inşallah önümüzdeki yıllarda biraz daha hızlandırırlar” diye konuştu.