Ulaştırmaya 1 trilyon liralık bütçe! En büyük payın ayrıldığı alan belli oldu

Türkiye'nin 2027 yılı ulaştırma programları için öngörülen toplam bütçe, bu yıla göre yüzde 35,54 artışla 1 trilyon 55 milyar 196 milyon 488 bin liraya yükseldi.

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre demir yolu, kara yolu, deniz yolu, bilgi ve iletişim ile lojistik ve kombine taşımacılık programlarına ayrılan kaynaklarda artış planlandı. 2026 yılında söz konusu programlara toplam 778 milyar 499 milyon lira ödenek ayrılmıştı.

En büyük pay demir yollarına

Ulaştırma programlarında 2027 yılı için en yüksek ödenek, 514 milyar 941 milyon lirayla demir yolu ulaşımına ayrıldı. Bu yıl yaklaşık 377,2 milyar lira olan demir yolu bütçesinin gelecek yıl yüzde 36,52 artırılması öngörüldü. Böylece demir yolu ulaşımı, toplam ulaştırma programları bütçesinin yaklaşık yarısını oluşturdu.

Kara yollarına 482,5 milyar lira

Bütçede ikinci sırayı kara yolu ulaşımı aldı. 2026 yılında 365 milyar 156 milyon lira olan kara yolu ödeneğinin, gelecek yıl yüzde 32,12 artışla 482 milyar 458 milyon liraya çıkarılması planlandı. Demir yolu ve kara yolu ulaşımına ayrılan toplam kaynak ise yaklaşık 997,4 milyar liraya ulaştı.

En yüksek oransal artış deniz ulaşımında

Ulaştırma programları arasında bütçesi oransal olarak en fazla artırılan alan deniz yolu ulaşımı oldu. Bu yıl yaklaşık 6,8 milyar lira olan deniz yolu ulaşımı ödeneği, 2027 için yüzde 166,16 artışla 18 milyar 126 milyon liraya yükseltildi.

Bilgi ve iletişim programının bütçesinin de yüzde 38,84 artarak 32 milyar 339 milyon liraya ulaşması öngörüldü. Kombine taşımacılık, lojistik ve tehlikeli mal taşımacılığı programına ise 7 milyar 330 milyon lira ayrıldı.

Uraloğlu: Demir yolu yatırımlarını ileriye taşıyacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2027 yılı bütçesinde demir yolu ulaşımının ilk sırada yer aldığını belirterek yatırımların devam edeceğini söyledi. Uraloğlu, "Ülkemizi demir ağlarla örmek için demir yolu yatırımlarımızı daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Mevcut altyapının daha verimli kullanılması, demir yolu kapasitesinin artırılması, liman ve lojistik altyapısının geliştirilmesi ile farklı ulaşım türlerinin birbirine entegre edilmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu ifade etti.

2026'da 605 milyar liralık proje açılışı

Bakan Uraloğlu, 2026 yılında bakanlığın merkezi bütçeden aldığı yatırım payının yaklaşık 525 milyar lira olduğunu bildirdi.

Bu yıl gerçekleştirilen ve yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan proje açılışlarının toplam tutarının 605 milyar lirayı aşacağını belirten Uraloğlu, yıl sonuna kadar birçok projenin daha hizmete alınacağını söyledi.