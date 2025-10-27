Ülke tarihinin en yüksek bütçesi onaylandı

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Abu Dabi’deki Kasr Al Vatan’da gerçekleşen kabine toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda 92,4 milyar dirhemlik (1 trilyon 54 milyar 700 milyon TL) 2026 federal bütçesi onaylandı. Şeyh Muhammed, bunun BAE'nin kuruluşundan bu yana en büyük bütçe olduğunu vurgulayarak, bütçenin federal sistemi güçlendirdiğini ve dengeli kalkınma yaklaşımını yansıttığını söyledi.

Yurt dışı yatırım birikimi 1.5 trilyon

Toplantıda, federal kurumların mali sürdürülebilirliğini desteklemek için yıllık finans merkezleri geliştirme programı da onaylandı. Şeyh Muhammed ayrıca, 2024 doğrudan dış yatırım sonuçlarını da paylaştı.

BAE’nin yurt dışı yatırım birikimi 1,5 trilyon dirheme (17 katrilyon TL) ulaştı. Ülke, Arap dünyasının lider ekonomisi olmayı sürdürürken, 2019–2024 arasında ihracatın yüzde 103 artarak 470 milyar dirhemden 950 milyar dirheme çıktığı belirtildi.