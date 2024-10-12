Ülke ülke karşılaştırıldı: Türkiye de listede! İşte Avrupa'da elektrikli araç şarj maliyetleri

Elektrikli araç şarj etmenin maliyeti, ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Elektrik üretiminde kullanılan enerji kaynakları, enerji fiyatları ve vergi politikaları gibi faktörler bu farklılıkların temel sebepleri arasında yer alıyor. Avrupa Alternatif Yakıtlar Gözlemevi (EAFO) tarafından sağlanan verilere göre, Norveç'te elektrikli araç şarj maliyeti Avrupa ortalamasından yüzde 25 daha pahalı. Bunun ana sebebi, Norveç'in yüksek enerji vergileri ve şebeke kullanım ücretleri olarak gösteriliyor.

CNBC-e'nin haberine göre; yenilenebilir enerji kaynaklarının bol olduğu İzlanda ise elektrikli araç şarj etmede en düşük maliyetlere sahip ülkelerden biri. İzlanda'nın enerji ihtiyacının büyük kısmını jeotermal ve hidroelektrik kaynaklardan sağlaması, şarj maliyetlerinin düşük kalmasına olanak tanıyor. Bu bağlamda, bir Tesla Model 3'ün 100 kilometrelik sürüş maliyeti İzlanda'da 2,9 euro olarak hesaplanırken, Türkiye'de bu maliyet 9,8 euroya çıkıyor. Türkiye’de yüksek enerji fiyatları ve vergiler, şarj maliyetlerini artıran başlıca unsurlar arasında yer alırken Norveç'te ise bu maliyet 18,9 euroya kadar çıkıyor.

Avrupa genelinde elektrikli araç şarj maliyetleri, ülkelerin enerji kaynaklarına ve politikalarına göre değişiklik gösteriyor. Almanya gibi enerji ithalatına bağımlı ülkelerde maliyetler yüksek seyrederken, İzlanda gibi yenilenebilir enerji zengini ülkelerde ise fiyatlar oldukça düşük. Özellikle Türkiye gibi enerji ithal eden ülkelerde, şarj maliyetlerinin daha yüksek olması dikkat çekiyor.

Avrupa'daki elektrikli araç sahipleri, enerji fiyatlarındaki bu farklılıklara rağmen, çevre dostu bir ulaşım aracı olarak elektrikli araçlara yönelmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra birçok ülkede hükümetler, elektrikli araç kullanımını teşvik etmek amacıyla çeşitli vergi indirimleri ve şarj altyapısı yatırımları yapıyor.