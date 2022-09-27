“Ülkeler arası ticarette dijital para üzerine çalışmalıyız”

“Gündemimizi küresel olarak içinde bulunduğumuz koşulların ortaya koyduğu üç soru oluşturuyor: Artan enflasyonist baskıların geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu, bölgesel çatışmaların seyri ve artan belirsizlik ortamında merkez bankalarının ne tür politikalar uygulayacağı” diyen Kavcıoğlu, pandeminin yanı sıra savaşın, küresel ekonomiye ilişkin mevcut endişelere yenilerini ekleyerek ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikleri artırdığını söyledi. Kavcıoğlu ayrıca, bu şokların olumsuz etkilerinin ülkeler arasında zamanlama ve şiddet açısından farklılık gösterdiğinin de altını çizdi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, “Bu zorlu ortamda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler olarak ekonomilerimizin dayanıklılığını artırmaya yönelik çabalarımızı güçlendirmemiz gerekmektedir. İİT çatısı altında, farklı yapıda ekonomilerden oluşan zengin bir topluluğa sahibiz. Ülkelerimiz arasındaki bu çeşitliliği, İİT bünyesinde daha yakın iş birlikleri kurarak fırsata çevirebiliriz. Ülkelerimiz arasında daha entegre bir finansal sistemin inşa edilmesi, kazan-kazan prensibi doğrultusunda daha verimli sermaye dağılımına olanak sağlayacaktır” dedi.

Kavcıoğlu’nun konuşmasında uzun süredir global bazda gündemde olan merkez bankası dijital paralarının ülkeler arası ticarette kullanılabileceğine ilişkin açıklamaları dikkat çekiciydi: “Ülkeler arası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve merkez bankası dijital paralarının kullanım olanakları üzerinde çalışılması bu konuda dikkate alınması gereken iki önemli husustur”.