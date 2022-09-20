Ülkelerin ‘dijital göçebe yarışı’ hız kazandı

Dünyada sayıları pandemi ile birlikte bir anda 40 milyonu aşan ‘dijital göçebeler’ ülkeler için ‘önemli’ gelir kapısı olarak görülmeye başladı. 25’ten fazla ülke, vergi ve oturum avantajları ile 40 milyon ‘paralı’ göçmeni çekmek için yarışa girdi.

Bu yarışa Türkiye’nin de girmesi gerektiğini belirten Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, “Dünyada çalışma veya öğrenci vizesi olana oturum izni veriliyordu. Şimdi dijital göçmenlerle birlikte hükümetlerin paketleri de her geçen ay daha cazip hale gelmeye başladı. Bizde ise dijital göçmenlere yönelik henüz bir aksiyon yok. Bu konuları düzenlemek ve dünya ile yabancıya konut satışında girdiğimiz gibi dijital göçebeler konusunda da yarışa girmemiz gerekiyor.” dedi.

Son araştırmaya göre dijital göçebelerin yılda ortalama 119 bin 400 dolar kazandığına dikkat çeken Akbal, “Dijital göçebelerin yüzde 80'i 3 ila 9 ay arasında bir yerde kalıyorlar ve yüzde 61’i evli. Bu kitleyi çekersek sadece harcama yapmalarını sağlamayız aynı zamanda cennet vatanımızda başta gayrimenkul olmak üzere pek çok alanda yatırım yapmalarını da sağlarız. Doğrudan yatırıma bu açıdan da bakmak faydalı olacaktır. Konut stoğumuzu pazarlamak ve teşviklerle bunu desteklemek ülkeye doğrudan yatırım getirmek adına da önemli bir hamle olacaktır.” açılamasını yaptı.

2035’te sayı 1 milyarı bulabilir

Dijital göçebeler üzerine akademik araştırmalar gerçekleştiren Finlandiya’daki Eastern Üniversitesi’nden araştırmacı Olga Hannonen ise, MBO Partners’ın 2021 araştırmasından bir örnek vererek dünyadaki hızlı artışa dikkat çekti.

2021’de Amerika’da 15,5 milyon çalışanın kendini dijital göçmen olarak tanımladığını belirten Hannonen, şunları kaydetti: “Bu 2020’ye kıyasla yüzde 42, 2019’a kıyasla yüzde 112 artış anlamına geliyordu. Yine dijital göçebeler listesinin kurucusu Pieter Levels, 2015’te 2035 için dijital göçebe sayısının 1 milyarı aşacağı varsayımında bulunmuştu. Tam da bu sebeplerle ülkeler dijital göçebe vizesi yarışın girdi. Estonya 2020'de buna öncülük ediyordu, şimdi birçok ülke takip ediyor. Vize programları arasındaki en büyük farklardan biri, vizenin 1. maliyeti ve başvuru için uygun olan 2. minimum gelir eşiği. En uygun fiyatlı dijital göçebe vize destinasyonlarından biri Portekiz, ancak Portekiz'in kendi başına bir dijital göçebe vizesi olmamasına rağmen, bu bir serbest meslek vizesi veya bağımsız bir işçi vizesi. Gran Canaria'nın bir video yarışması olduğunu hatırlıyorum, ayrıca Madeira'nın dijital göçebe köyü kampanyası var.”

Bazı ülkelerin dijital vize kampanyaları

Ülke Gelir Dijital göçmen vize süresi Antigua and Barbuda 50.000 dolar (yıllık) 2 yıl Arjantin Şart değil 6 ay + 6 ay Bahamalar Kazanç belgesi 1+3 yıl Brezilya 1.500 dolar/ay 1 yıl, her yıl yenileme Kosta Rika 3.000 dolar/ay 1 yıl, her yıl yenileme Hırvatistan 2.400 dolar/ay 1 yıl, yeni başvuru Estonya 3.700 dolar/ay 1 yıl, yeni başvuru Gürcistan 2.000 dolar/ay 1 yıl, yeni başvuru Yunanistan 3.700 dolar/ay 1+3 yıl Macaristan 2.000 dolar/ay 1 yıl, her yıl yenileme İzlanda 7.700 dolar/ay 6 ay, yeni başvuru Malta 2.700 dolar/ay 1 yıl, her yıl yenileme Romanya 4.000 dolar/ay 6 ay, her dönem yenileme Şeyseller Kazanç Belgesi 1 yıl, her yıl yenileme Sri Lanka Kazanç Belgesi 1 yıl, her yıl yenileme BAE 3.500 dolar/ay 1 yıl, her yıl yenileme Dubai 5.000 dolar/ay 1 yıl, yeni başvuru

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