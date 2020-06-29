“Ülkenin ‘Roosevelt yaklaşımı’na ihtiyacı var”

29 Haziran 2020

“Ekonomiye 'Roosevelt yaklaşımı' gerek” diyen Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen ülke ekonomisini canlandırmak için kamu harcamalarını artırmayı planlıyor.

Güne 1.24 milyar dolarlık yeni bir okul inşa programı duyurusuyla başlayan Johnson, Salı günü de büyük bir kamu yatırımını duyuracağını belirtti.

“Büyük Buhran” döneminde ABD Başkanı olan Franklin D. Roosevelt’in “Yeni Anlaşma” programı ile kamu binalarının inşaatlarını fonladığını hatırlatan Johnson, ülkesinin COVID-19 krizini atlatmak için benzer bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

COVID-19 salgınının ülkesi için adeta bir “kabus” olduğunu ifade eden Johnson, “Böyle zamanları bir değişim fırsatı olarak görerek bazı şeyleri yeni yatırımlarla daha iyi hale getirmek gerek. Bence ülkenin bir ‘Roosevelt yaklaşımı’na ihtiyacı var” dedi.

Johnson, Uluslararası Para Fonu’nun 2020 yılı için yüzde 10.2 ve 2021 yılı için yüzde 6.3 gayri safi yurt içi hasıla daralması öngördüğü Birleşik Krallık için, “Tasarrufa yönelmek bir hata olacaktır” dedi.