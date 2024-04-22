Ülker CEO'su Murat Ülker Dünya yazarı Sohodol'un yazısını paylaşarak Patiswiss krizini değerlendirdi

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi ve Dünya gazetesi yazarı Prof. Dr. Çisil Sohodol, Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun bir tüketiciye verdiği yanıta ilişkin LinkedIn hesabından bir değerlendirme paylaştı.

CEO Tunaoğlu bugün istifasıyla sonuçlanan sürecin başında Patiswiss markasının ürettiği çikolatanın küflü çıktığına dair paylaşım yapan bir tüketiciye şu yanıtı vermişti:

* Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de Linkedin’de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya ‘çöp’ falan yazanlara.

* Bizim avukatların marka karalama, marka değeri düşürme vs.'den neler isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev Migros ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasında ki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim.

'Bir CEO tüketiciye böyle bir mesaj yazamaz'

Prof. Dr. Sohodol, Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’nun kriz yönetiminde sergilediği tavrı eleştirirken, “Bir şirketin CEO'su böylesi bir mesajı tüketiciye yazamaz, yazmamalı, yazmaması gerektiğini bilmeli” ifadesini kullandı.

CEO Tunaoğlu’nun en hatalı yola başvurduğunu belirten Sohodol, bu olayda alınması gereken dersleri şöyle özetledi:

* Vegas'ta olanın bile Vegas'ta kalmadığı bir çağda her cevabınızın yayılımı mümkündür ve bunun bir bedeli vardır. O bedeli ödemek istemiyorsanız basitçe olayı kabul edip özür dilemek ve bir daha olmaması için çözüm aramak elinizdeki en kolay ve etkili yoldur.

* Tüketiciye saldırmak seçenek değildir.

* Markalar CEO'ların ego tatmin alanı değildir bazen markayı onlardan da korumak gerekir.

* Sorunu sahiplenmek sizi suçlu yapmaz aksine her şeyi daha kolay çözer. Sorunu sahiplenmekten korkmamak gerekir.

* Krize temel cevap stratejinin görünen yüzü çok zorunlu durumlar hariç avukat/dava tehditi olmamalıdır.

* Bu 5 kuralı birden ihlal edince işte başınıza bunlar gelir!

Murat Ülker’den dikkat çeken yorum

Ülker’i bünyesinde barındıran Yıldız Holding CEO’su Murat Ülker de konuya ilişkin görüşünü paylaştı. LinkedIn hesabından Dünya yazarı Sohodol’un paylaşımını alıntılayan Ülker, “Her zaman her mevkide öğreneceğimiz şeyler var” ifadesini kullandı.