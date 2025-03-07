Ülker'de CEO değişikliği: Koltuğu Özgür Kölükfakı devralacak

Yıldız Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis'in Birleşik Krallık ve İrlanda'dan sorumlu başkanı olarak atanana Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, 6 Nisan'da görecvi Özgür Kölükfakı'ya devredecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şubat 2020'den bu yana Ülker CEO'su olarak görev yapan Buyurgan, 2013'te Yıldız Holding'e Gıda Grubu Başkan Yardımcısı olarak katıldı ve 2016'da pladis Türkiye Başkanlığı’na getirildi.

Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı olacak

6 Nisan'a kadar Ülker CEO'su olarak görevine devam edecek olan Buyurgan, bu tarihten sonra CEO'luk görevini Özgür Kölükfakı'ya devredecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buyurgan, "Ülker'de çalıştığım süre boyunca birlikte çalıştığım değerli çalışma arkadaşlarıma özverili destekleri ve katkıları için içtenlikle teşekkür ederim. Bu başarılı süreci, her zaman parçası olmaktan gurur duyduğum Yıldız Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis'te devam ettirecek olmanın benim için heyecan verici olduğunu söylemek isterim. Yeni görevimde ekip arkadaşlarımla birlikte çok kıymetli başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.