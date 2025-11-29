Ultra lüks yatlar bakım ve onarım için Marmaris'te

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki marinalarda, yaz boyunca mavi koylarda misafirlerini gezdiren mega motoryatların yeni sezona hazırlığı için bakım ve onarım hareketliliği yaşanıyor.

Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip şehri Muğla'da Akdeniz ve Türkiye'nin karada en büyük yat kapasiteli marinaları Marmaris'te bulunuyor.

Yaz boyu turizm hareketliliğinin yaşandığı Marmaris'te şimdi de motoryatların gelecek yaza hazırlanma telaşı başladı.

Yaz aylarında mavi turların merkezi olan ilçeye, dünyanın dört bir yanından gelen ultra lüks süper motoryatlar bu defa bakım ve onarım için demirliyor. Kış döneminde yatlarını güvenli bir limana bırakmak isteyen yerli ve yabancı iş insanları da Marmaris marinalarını tercih ediyor.

Marinalarda lift havuzlarına getirilen 350 tonluk motoryatlar, liftler vasıtasıyla karaya alınıyor. İlk olarak tuzlu sudan arındırılan yatlar, karada bakım ve onarımlarının yapılacağı alanda denize indirilecekleri tarihlere göre sıralanıyor.

Bakım onarımla kışı geçirecek olan yatlar, misafirlerini gezdirecekleri güne kadar ayrıntılı ve detaylı şekilde bir dizi işlemden geçiyor.

Özel hangarlara alınan mega motoryatlar, boyadan mobilyaya, motordan tekniğe, proje değişikliğinden iç dekorasyona, mutfağından yatak odalarına kadar baştan aşağıya teknik ekip ve ustalar tarafından elden geçiriliyor.

"Akdeniz'in en büyük marinaları var"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Meclis Başkanı Ozan Balcı, yat sektöründe Marmaris'in çok güçlü bir yerinin olduğunu söyledi.

Deniz turizminde Marmaris bölgesine rağbet olduğunu belirten Balcı, "Marmaris yat kapasitesi olarak Akdeniz'in en büyük marinalarına ev sahipliği yapıyor. Bu büyüklük de Marmaris'i lojistik üs haline getiriyor. Motoryatların da bakım onarımının yanında bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek lojistiğe ve insan gücüne sahibiz." dedi.

Mega motoryatların Marmaris'i tercih etmelerinin Türkiye'ye birçok anlamda katkısı olduğunu ifade eden Balcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir motoryat karaya çıktığında yüzde 100'e yakın malzeme ve işçilik artık Marmaris'te yapılıyor. Sektör kendini geliştiriyor bir yandan da yeni kurallara uyarak daha güvenli daha sistematik bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Sektörümüzün birçok dal ve farklı alanlardan daha güçlü olduğunu görebiliyoruz. Yat bakım ve onarımı istihdam da yaratıyor, yüzlerce insan bu sektörde çalışıyor. Bir yandan da arka planda sanayi hareketlendi. Sanayideki hareketlilik de şehrin tamamına temas etmekte."

Marmaris'in yat bakım ve onarım sektöründeki başarısının Türkiye'yi de bu konuda öne çıkardığına değinen Balcı, "Yunanistan ve adalardan, İtalya'ya kadar gittiğinizde çok ülkeden daha uygun fiyatlara daha kaliteli işçilikle onarım ve bakım yapıyoruz. Bu alanda iddialıyız. Sektörümüz, ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunmaktadır." diye konuştu.

"Sektörde Avrupa ülkelerinden daha iyiyiz"

Motoryat bakım ve onarımı yapan Yağmur Marin sahibi Hasan Aslan Tütüncü de yat bakım ve onarımında ülke olarak çok etkili olduklarını dile getirdi.

Avrupa ülkelerinden daha iyi olduklarını ve işçilik anlamında da çok iyi bir seviye yakaladıklarını anlatan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Gerekli ekipman ve işçilik olarak her türlü hizmeti verebiliyoruz. Yurt dışından gelenler, burayı daha kaliteli olmasından dolayı tercih ediyor. Bunun ülke ticaretinin gelişmesi ve turizm yönünden çok faydası var. Yabancı müşterimiz, yabancı firma sahipleri Türkiye'deki marina sektörü hizmetlerimizden ve işçiliklerden gayet memnun. Bakım ve onarım sektörüne bakarsak dünyanın ilk 5 ülkesinin içinde yer alabiliriz."

Gemi inşaatı ve gemi makinaları mühendisi Serkan Köloğlu ise yazın mavi koylarda misafirlerini gezdiren motor yatların kışın da bakımlarının yapıldığını ifade etti.

Kış boyu her türlü hazırlıkların ince ayrıntı ve titizlikle yapıldığını vurgulayan Köloğlu, "Boya eksikleri, sararan solan yerlerin tamiratı ve boyanması, tesisat ve şap sisteminde, yürüyen aksamda gerekli tamiratların yapılması, iç mobilyada vernik işleri, bozulan dökülen mobilyalar varsa onların tamiratları gibi her türlü bakımları yapılıyor. Tekneleri sezona hazır hale getiriyoruz." dedi.

Köloğlu, bakım onarım ve yeni inşa sektöründe uluslararası alanda en prestijli ödülleri Türk firmalarının aldığını ve Avrupa'da bir numara olduklarını dile getirdi.