Ultra zenginlerin yeni adresi Singapur: Külçe külçe altın oniks kalede korunuyor

Ultra zenginler küresel çapta artan ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle servetlerini güvenle saklayabilecekleri yeni ülkere yöneldi. Paralarını İsveç bankalarında tutan ultra zenginler, altınları için de Singapur'u tercih etti.

İsveç gibi sıkı gizlilik yasaları bulunan Singapur'un, siyasi istikrarı ve üst düzey güvenlikli altyapısı ultra zenginler için ülkeyi devasa bir kasa haline getiriyor.

1,5 milyar dolar değerindeki altın kasası 'The Reserve'

Ultra zenginlerin kıymetli metalleri Singapur'da adeta kale gibi korunan "The Reserve" isimli depolama tesisinde saklanıyor. Havaalanına yakın, oniksle kaplı, altı katlı devasa tesisin çelik kapılarının ardında yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde altın ve gümüş külçe olduğu düşünülüyor.

Tesis içinde çok sayıda özel kasanın yanı sıra, üç kat yüksekliğe ulaşan binlerce kiralık kasa ve bir depolama odası bulunuyor.

Kasa talebinde yüzde 88'lik artış

The Reserve'ün kurucusu Gregor Gregersen, altın madenini andıran tesiste yılbaşından bu yana saklanan değerli metal miktarının yüzde 88'lik bir artış kaydettiğini belirtiyor. Gregersen'e göre fiyat riskine daha az maruz kalmak isteyen zenginlerin fiziki külçe altına ilgisi giderek artıyor.