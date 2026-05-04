Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin ihracatı 4 milyar doların üzerine çıktı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) nisan ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, birliğin ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24 artarak 4 milyar 18 milyon 719 bin dolara yükseldi.

Açıklamaya göre, UİB'in yılın ilk dört ayındaki toplam ihracatı da artış eğilimini sürdürdü. Bu dönemde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 yükselişle 14 milyar 351 milyon 207 bin dolar olarak kaydedildi.

Otomotiv sektörü öne çıktı

Birlik bünyesinde en yüksek ihracat performansı otomotiv sektöründen geldi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin nisan ayı ihracatı yüzde 25,2 artışla 3 milyar 447 milyon 241 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği nisanda 117 milyon 175 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin ihracatı yüzde 15 artışla 79 milyon 896 bin dolar oldu.

Tarım ve diğer sektörler

Tarım tarafında Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği 17 milyon 712 bin dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise 10 milyon 622 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

UİB üzerinden ihracat yapan diğer sektörlerin toplam ihracatı ise 346 milyon 73 bin dolar olarak kayıtlara geçti.