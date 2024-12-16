Uludağ'da kar tatili yapmanın maliyeti belli oldu! Fiyatlar güncellendi

Uludağ'daki oteller bölgesinde 5 santimetre kar kalınlığı gözlemlenirken, pistlerin kayak için uygun hale gelmesine az bir zaman kaldı. Kar tatili sevenleri ağırlamaya hazırlanan bölgede yeni sezonda tüm fiyatlar zamlandı.

Yeni tarifeyle beraber kıyafet ve kayak takımı kiralayan tatilci 2 bin 300 lira ödeyecek. 1 saatlik kayak dersi ücreti ise 3 bin lira olarak güncellendi.

Yağışların erken başlamasıyla sezondan umutlu olduklarını kaydeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, kayak kiralama ve ders ücretlerinde yüzde 50’nin altında bir artış olduğunu söyledi ve ekledi:

Bir saatlik kayak dersi ücreti 3 bin lira

"Bir günlük kayak kiralama ücreti bin 300 lira. Tam gün kayaklar sizde oluyor. Geçtiğimiz yıl kayaklar bin liraydı, 300 lira üzerine ekleme yaptık. Kıyafet alt ve üst olarak bin lira yaptık. Bu sene tabi ki tavsiyemiz kendi kıyafetleri varsa kendi kıyafetleri ile gelsin tatilcilerimiz ama tamamlayıcı olarak zaten biz bu eksikleri gidermekteyiz. Skipass’lar günlük olarak bin 500 civarında açıklama yapmışlar. Sanırım onlar yüzde 60 civarında bir artış yapmışlar ama bu anlamda bizim gönlümüz çok rahat değil. Gönül isterdi biraz daha ekonomik şartlarda tutsalardı. Ama tabi ki biz bu şartları geride çekebiliriz, yeter ki insanlarımız kar yağsın dolu dolu tatile gelsin. Derslerimiz saatlik oluyor. Ders ücretleri 3 bin lira. 2 kişi ve üzeri olunca fiyat düşüyor. Ama 2 saatte kayak öğretiyoruz. Burada kayak öğrenirseniz, 10 yıl sonra geldiğinizde kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Hep söyleriz biz hızlı eğitim veriyoruz. 2 saatte kayak öğretiyoruz. Avrupa’da ise bizim 2 saatte verdiğimiz dersi 8 saatte veriyor” ifadelerini kullandı.