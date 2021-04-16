Ulusal Kalite Hareketi'ne katılan kuruluş sayısı 724'e ulaştı

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından, "mükemmelliğin temel kavramlarını benimsemek ve hayata geçirmek" amacıyla yürütülen Ulusal Kalite Hareketi (UKH) yeni katılımlarla büyümeye devam ediyor.

2020 yılında Artemis Arıtım, Koza Otomotiv, Farba Aydınlatma Sistemleri, Focus Kontrol ve Ölçüm Sistemleri, Eltemtek Elektrik, Evas Ev Aletleri, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İSPARK, Yatağan Termik Santralleri ve Metro Ulaşım'ın dahil olmasıyla UKH’ye katılan kurum ve kuruluşların sayısı 724’e yükseldi.

"Mükemmellik" için yol haritası belirleniyor

Ulusal Kalite Hareketi Programı ile öncelikli olarak kurum ve kuruluşların, EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde kurumsal olgunluk seviyeleri belirleniyor. Belirlenen seviye doğrultusunda kuruluşa, mükemmellik yolculuğu için bir yol haritası sunularak, mükemmellik yolculuğunun ilk adımları belirleniyor. Yapılan değerlendirmelerin ardından kurum ve kuruluşların kuvvetli ve iyileştirmeye açık alanları tespit edilerek, iyileştirme planları hazırlanıyor. Kuruluşlar, olgunluk seviyesine bağlı olarak 2-5 yıl arasında değişebilen zaman zarfında kararlılık, yetkinlik ve olgunluk seviyeleri olarak adlandırılan mükemmellik aşamalarını tamamlayıp Türkiye Mükemmellik Ödülleri’ne başvurabiliyorlar.

“Kalite anlayışının önemi daha da arttı”

Pandeminin ardından her alanda değişen paradigmaların dayattığı yeni şartların kurum ve kuruluşlar için bir fırsat niteliğinde olabileceğini söyleyen KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir, “Pandeminin ardından yaşanan köklü değişim hem sosyal hayatımızda hem iş yaşamında kalite anlayışının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Salgın ile hayatımızda başlayan yeni dönem kurum ve kuruluşların kuvvetli yanları ile iyileştirmeye açık yanlarını keşfetmeleri için son derece önemli. Tam da bu noktada kurum ve kuruluşlara farklı bir bakış açsısı sunan UKH’nin mükemmellik yolculuğunda bir rehber niteliğinde olduğu kanaatindeyiz.” diye konuştu.