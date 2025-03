Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nden sektöre teşekkür: Kırmızı ette fiyat artışı enflasyonun altında kaldı

Takip Et

Ulusal Kırmızı Et Konseyi, Ramazan ayında kırmızı et piyasasına yönelik raporunda şu ana kadar arz ve talep yönünden herhangi bir dengesizlik yaşanmadığını bildirdi.

Karkas ette bir yıllık artık yüzde 28

Raporda, son haftalarda karkas sığır eti fiyatlarının makul seviyelerde mutedil bir artış gösterdiği, geçtiğimiz yıl aynı tarihte 327, 57 TL/kg olan karkas dana eti fiyatının şu an 419,43 TL/kg seviyesinde olduğu ve bir yıllık fiyat artışının yüzde 28 oranında gerçekleştiği belirtildi.

Resmi enflasyon verilerinin çok altında kalan bu artışla karkas et son 1 yılda fiyat artışının en az yaşandığı gıda ürünü olurken, raporda artan üretim maliyetlerine dikkat çekildi.

Kasap ve ESK’da makas açıldı

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, yaptıkları araştırmada dana kıymanın kg fiyatının kasaplarda 630 TL, indirimsiz marketlerde 580 TL, indirimli marketlerde 379 TL, Et ve Süt Kurumu mağazalarında ise 299 TL'ye satıldığını belirtti.

Dana kuşbaşının kg fiyatının ortalamasını da açıklayan Hacıince, kasaplarda 740 TL, indirimsiz marketlerde 695 TL, indirimli marketlerde 399 TL, Et ve Süt Kurumu mağazalarında ise 339 TL olarak tespit ettiklerini açıkladı.

Hacıince, Et ve Süt Kurumu tarafından piyasa regülasyonu kapsamında yapılan faaliyetleri de şöyle özetledi:

1- Canlı kesimlik hayvan ve karkas ithalatı yapılarak Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF), Kasaplar ve Şarküteri üretimi yapan et sanayicilerine doğrudan satış gerçekleştirilmesi,

2- Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneğine (PERDER) üye marketlerin Ankara’da 325 şubede ve İstanbul’da 1829 şubede uygun fiyatla kuşbaşı ve kıyma satışının sağlanması,

3- Et ve Süt Kurumuna ait mağazalarda et ve et ürünlerinin Ramazan ayı boyunca 23.00 a kadar satışlarının sağlanması,

4- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM)bağlı işletmelerde hem besilik hem de kesimlik sığır stoğu bulundurularak piyasa ihtiyaçları doğrultusunda kesim yapılmasının sağlanması.

Perakendeci ve kasap esnafına teşekkür

Hacıince sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektörümüzün çok değerli paydaşları, Ramazan ayında et fiyatlarının kontrol altında tutulması hususunda ortaya çıkan başarıda payı olan, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesine, Sayın Tarım ve Orman Bakanına, Sayın Rekabet Kurumu Başkanına, Sayın Et ve Süt Kurumu Genel Müdürüne, Sayın TİGEM Genel Müdürüne, Sayın Ankara PERDER ve Sayın İstanbul PERDER Başkanlarına, bu yöneticilerimizin tüm çalışanlarına, ayrıca herhangi bir taahhüdü bulunmamasına rağmen fiyatlarını sabitleyerek uygun fiyatla et satışına katkı sağlayan perakendeci ve kasap esnaflarımıza teşekkür ediyor, Ramazan Ayının sektörümüze bereket, milletimize sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyoruz.”