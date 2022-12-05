Ulusal Su Verimliliği Seferberliği başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında her bir paydaşı ve bütün su kullanıcılarını kapsayacak çalıştaylar, eğitimler, atölye çalışmaları, farkındalığı artırıcı yayınlar ve benzeri etkinlikler ile su verimliliği kültürünün yaygınlaştırılması ve su verimliliği uygulamalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, belediye şebeke kayıplarının önlenmesi için belediyelere teknik destek verecek.

Türkiye, yüksek risk grubunda yer alıyor

Türkiye, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun hissedildiği Akdeniz kuşağında yer alıyor ve yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul ediliyor. Gelecek 100 yıl için yapılan iklim değişikliği tahminlerine göre, ülkede su kaynaklarının yaklaşık yüzde 25 azalması bekleniyor. Yarı kurak iklim kuşağında olan ülkede suyun etkili yönetilmesi, suyun kullanımının planlamasının iyi yapılması hayati öneme sahip. Bu kapsamda optimum su tüketimine yönelik bir takım tedbirler ortaya konuldu.

Suyun nehir havzasında planlaması 2011’de başlatılırken, su tahsis ve kuraklık planlarıyla da havza ölçeğinde su bütçesi belirlenerek, her bir sektörün planlı su kullanımına yönelik eylem planları geliştirildi. Ayrıca, iklim değişikliğinin etkilerine uyum ve toplumun bütün kesiminde suyun hayati önem taşıdığını vurgulamak, farkındalık oluşturmak için de bir takım ilave çalışmalar, girişimler gerçekleştirildi.

Ülkede su kaynaklarının, içme-kullanma suyu, tarım, sanayi ve diğer faaliyetlerde kullanılması ve kaynakların devamlılığının sağlanması ile gelecek nesillere aktarılması için su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanılması kaçınılmaz oldu. "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında her bir paydaşı ve bütün su kullanıcılarını kapsayacak şekilde çalıştaylar, eğitimler, atölye çalışmaları, farkındalığı artırıcı yayınlar ve benzeri etkinlikler ile su verimliliği kültürünün yaygınlaştırılması ve su verimliliği uygulamalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Hazırlanan rehber dokümanlar ve sektörel planlar ile tüm su kullanıcılarına teknik destek sağlanması amaçlanıyor. Sektörel bazda düzenlenecek toplantı, çalıştay ve benzeri etkinliklerin yanı sıra görsel ve yazılı materyaller ile eğitici, bilgilendirici çalışmalar hazırlanıyor. Su ve kadın buluşmaları ile toplumda önemli role sahip kadınların konuya ilişkin farkındalığının artırılması önemli bir bileşen olarak görülüyor.

İklim değişikliği için yol haritası hazırlandı

Ülkede mevcut durumda içme suyu sistemlerinde yüzde 33,5 olan su kayıplarının yüzde 25 seviyelerine çekilmesi, tarımda sulama randımanının yüzde 49›dan yüzde 75 seviyesine çıkarılması, sanayide temiz üretim teknolojileri ve verimlilik tekniklerinin kullanılması ile temiz tatlı su kaynaklarından toplam su kullanımının yüzde 25›e varan oranlarda azaltılmasının mümkün olduğu öngörülüyor. Dolayısıyla iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadelede ülkenin yol haritası hazırlandı.

Belediyelere teknik destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü belediye şebeke kayıplarının önlenmesi için belediyelere teknik destek verecek. 2014 yılında yayımlanan “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği”yle su idarelerinin su temininde, iletiminde, dağıtımında ve tüketiminde su kayıplarının azaltılmasına yönelik görev ve sorumlulukları belirlendi. Büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla yüzde 30, 2028 yılına kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine; diğer belediyeler su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla yüzde 35, 2028 yılına kadar en fazla yüzde 30, 2033 yılına kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine indirmekle yükümlü hale geldi.