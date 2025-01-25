Ulusal Vefa Programı'nın 2025 bütçesi: 3,8 milyar lira

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ulusal Vefa Programı'na bu yıl için 3,8 milyar lira kaynak ayrıldığını belirterek, "Bu kaynağın ocak ve mart aylarını kapsayacak şekilde ilk çeyrek ödemesi olan 1 milyar lirayı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktardık" ifadelerini kullandı.

Temel ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ihtiyaç sahibi yaşlı, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşların, hayatını huzurlu bir şekilde sürdürmeleri ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak amacıyla yürütülen ve geçen yıl 128 bine yakın vatandaşın yararlandığı program kapsamında Bakanlık, bu kişileri düzenli olarak ziyaret ediyor, ev ve kişisel temizliklerinin sağlanmasına destek veriyor.