Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nden stoklara ilişkin açıklama

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan, Türkiye’nin zeytinyağı stokuna ilişkin yaptığı açıklamada, stokun yeterli olduğunu ifade etti.

Zeytinyağının önemli bir değer olduğunu belirten Tan, “Yıllardan beri biz bunu savunuyoruz. Esasında sıvı yağların tamamının zeytinyağı olması için mücadele ediyoruz. Türkiye'de büyük alanların zeytincilik ile donatılmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sofralık zeytin rekoltemiz oldukça yüksek"

Türkiye'de yeteri kadar yerli üretim zeytinyağı stokunun depolarda bulunduğunu aktaran Tan, şunları kaydetti: “Bu yıl yaklaşık 235 bin ton zeytinyağı üretimi yaptık. Geçen seneden devir stokla 270- 280 bin ton civarında elimizde zeytinyağı var. Sofralık zeytin rekoltemiz oldukça yüksek. Diğer bitkisel yağlardaki sıkıntı belki sofralık zeytinden zeytinyağına dönüşü de getirebilir. Bizim bilançomuza baktığımızda ortalama iç tüketimimiz kişi başına 2 kilogram olduğuna göre toplam 160-170 bin ton civarındadır."

Tan, hem iç piyasadaki tüketime hem de ihracata yetecek kadar zeytinyağının mevcut olduğuna dikkat çekti.