Uluslararası 10. Beton Kongresi 2-4 Mayıs’ta Bursa’da

19 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye Hazır Beton Birliği verilerine göre, hazır beton sektörü 2017 yılı itibariyle 115 milyon metreküplük üretim ve 20,7 milyar TL’nin üstünde gelir hacmiyle inşaat sektörünün en önemli parçasıdır. Türkiye beton üretiminde 2009 yılından bu yana Avrupa’da birinci, Çin ve ABD’nin ardından dünyanın üçüncü en büyük hazır beton sektörü üreticisidir. Bu nedenle inşaat mühendisliği konusundaki gelişmeleri tartışmaya açarak, kamu ve meslektaşların ilgisine sunmak için çalışan İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 1989 yılından bu yana betonun niceliği ve niteliğine yönelik araştırmaların aktarıldığı Beton Kongresi düzenlenmektedir. Bu yıl İMO Bursa Şube ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Uluslararası 10. Beton Kongresi’nde, ‘Beton Teknolojisinde Son Gelişmeler’ konu başlığı üzerine hazırlanan bilimsel araştırmalar aktarılacak.

Dijital ve geçirgen beton da anlatılacak

Dünya ekosisteminde yaşanan sorunlar, yaşanabilir alanların daralması, dünya nüfusunun belirli alanlarda yoğunlaşması gibi sorunlar betonda sürdürülebilirlik tartışmalarının ve teknolojik gelişmelerin önünü açtı. Üç gün boyunca devam edecek Kongre’de alanında uzman isimler, Dijitalbeton; Akıllı beton, kendi kendini onaran beton, üç boyutlu beton, kalite güvence sistemleri, Sürdürülebilir beton; Kentsel dönüşüm atıkları, yaşam döngü analizi, geri kazanılmış malzemeler, Geopolimerler, Mineral ve kimyasal katkılar, Sürdürülebilir beton yollar, Geçirimli beton, beyaz beton, silindirle sıkıştırılmış beton, kentlerde ısı depolanması, Özel betonlar; Lifli betonlar, polimer betonları, kendiliğinden yerleşen betonlar, sualtı betonları, endüstriyel saha betonları, dekoratif betonlar, kent mobilyalarında kullanılan betonlar, hafif betonlar, ağır betonlar, mimari betonlar, Betonun dayanıklılık özelikleri, Taze beton özellikleri, Betonda içyapı özellikleri konu başlıklarında görüşlerini aktaracak. Kongre’ye özel olarak davet edilen Hindistan’dan Sürdürülebilir Beton konuları üzerine araştırmalar gerçekleştirilen Prof. Dr. Rafat Siddique, İsviçre’den Dijital Üretimde Beton üzerine araştırmalar gerçekleştiren Prof. Dr. Timothy Wangler araştırmalarını katılımcılarla paylaşacaklar.



“Dünyanın dört bir yanından akademisyenler buluşacak”

İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, bu yıl uluslararası olarak düzenlenen kongrenin değerli bilim insanlarını ağırlayacağını vurgulayarak, dünyanın dört bir yanındaki tüm araştırmacıları, akademisyenleri, mühendisleri, uzmanları, öğrencileri ve beton ile ilgili sektör çalışanlarını buluşturarak yeni gelişmeleri paylaşmak için güzel bir fırsat sağlanmış olacağını dile getirdi. Hazır beton sektörünün 44 bini aşan istihdam hacmiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Albayrak, Türkiye’nin sadece miktar açısından değil kullanılan betonların dayanım sınıflarında da ilerlemeler kaydettiğini ifade etti. Faydalı, verimli ve iyi organize edilmiş bir kongre tertip ettiklerini belirten Başkan Albayrak, “Kaliteli, sürdürülebilir, çevre ile uyumlu, dönüşebilen, malzeme, enerji tüketimi ve daha düşük maliyetli beton üretiminin öneminin arttığı bir dünyada bu gelişmeleri meslektaşlarına ve kamuoyuna aktarmak için çalışıyoruz” dedi.

Wangler ve Siddique davetliler arasında

Prof. Dr. Timothy Wangler; İsviçre Zürih'teki ETH Zürih Üniversitesi’nde İnşaat, Çevre ve Geomatik Mühendisliği Bölümünde Yapı Malzemeleri Enstitüsü'nde ve Mimarlıkta Dijital Üretim için Ulusal Araştırma Merkezi'nde görev almaktadır. 2018 tarihlerinde İsviçre Zürih'te gerçekleşen 1. Uluslararası Dijital Üretimde Beton Konferansı'nı düzenleyen Wangler, kimya mühendisliği ve malzeme biliminin inşaat mühendisliği malzemeleriyle kesişmesiyle, özellikle de ara yüzleri değiştirmek için organiklerin kullanılması üzerine araştırmalar yapıyor. Prof. Dr. Rafat Siddique; Thapar Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümünde Kıdemli Profesör olarak görev yapmaktadır. 30 yıldan uzun bir süredir yapısal mühendislikte geniş bir öğretim ve araştırma deneyimine sahiptir. Google Scholar'daki araştırma alanında 40'ıncı Google H-Factor ile dünya genelinde ilk 15 arasında yer aldı. 2010-2014 yılları arasında görev yapmak üzere Fakülte İşleri Dekanı da dahil olmak üzere Thapar Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü'nde çeşitli yönetim pozisyonlarında aktif olarak görev almıştır. Ayrıca çeşitli UGC / AICTE / UPSC komitelerinin bir üyesidir. Çimento esaslı malzemelerde endüstriyel yan-ürünlerin kullanımı, kendiliğinden yerleşen beton, yüksek sıcaklık etkisi altındaki betonun özellikleri, mikrobiyal beton, atık malzemeler kullanılarak üretilen betonların sızıntı karakterizasyonu üzerine araştırmalar yapıyor.