Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı ertelendi

CNR Holding kuruluşu Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) iş birliğinde düzenlenmesi planlanan 64'üncü Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF) 30 Haziran-3 Temmuz 2021 tarihine ertelendi.

CNR Holding'ten yapılan açıklamada, "Pandemiyle uğraştığımız bu zor günlerde bir taraftan da fuarlarımızın başarısı için süreçleri belirlemeye çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, düzenlenen organizasyonlarda katılımcı ve ziyaretçilerin taleplerine büyük önem verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Her talebi dikkatle değerlendiriyoruz. Sizlerden ve katılımcılarımızdan gelen talepler göz önünde bulundurarak, 2-5 Haziran tarihleri arasında CNR Holding kuruluşu Pozitif Fuarcılık tarafından, AYSAD ve TASEV iş birliğinde düzenlenmesi planlanan 64. AYSAF-Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı, alınan ortak karar neticesinde 30 Haziran-3 Temmuz 2021 tarihine ertelenmiştir. Umarız çok daha sağlıklı ve başarılı günlerde sizlerle yeniden bir araya geleceğiz."