Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Birol: Petrol ve doğalgaz fiyatları gerileyecek!
Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, petrol ve gaz üretiminde fiyatların rahatlayacağı bir döneme girildiğini işaret ederek, "Çok büyük jeopolitik değişiklikler olmazsa önümüzdeki 3-4 yıl da tansiyonu daha az olan bir döneme giriyoruz” dedi.
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Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, TÜSİAD’ın düzenlediği “Enerji, Sanayi ve Ticaret Üçgeninde Dünya ve Türkiye için Değerlendirmeler” etkinliğinde konuştu.
Birol, petrol ve doğal gaz üretiminde fiyatlar açısından daha rahat bir döneme girileceğini söyledi.
Petrol ve doğalgaz fiyatlarında tansiyon düşüyor
Birol, “Petrol ve doğal gazda, çok büyük jeopolitik değişiklikler olmazsa önümüzdeki 3-4 yılda daha az tansiyonu olan bir döneme giriyoruz” dedi.