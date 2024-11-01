Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Birol: Petrol ve doğalgaz fiyatları gerileyecek!

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, TÜSİAD’ın düzenlediği “Enerji, Sanayi ve Ticaret Üçgeninde Dünya ve Türkiye için Değerlendirmeler” etkinliğinde konuştu.

Birol, petrol ve doğal gaz üretiminde fiyatlar açısından daha rahat bir döneme girileceğini söyledi.

Petrol ve doğalgaz fiyatlarında tansiyon düşüyor

Birol, “Petrol ve doğal gazda, çok büyük jeopolitik değişiklikler olmazsa önümüzdeki 3-4 yılda daha az tansiyonu olan bir döneme giriyoruz” dedi.