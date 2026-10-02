Uluslararası Enerji Ajansı'dan dizel alarmı: Çok kısa zamanda enflasyona yansıyacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, küresel enerji piyasalarında dizel fiyatlarının hızla yükseldiğine dikkat çekerek yeni bir enflasyon dalgası konusunda uyardı. Birol, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İran Savaşı'nın ardından küresel enerji piyasalarında yeni bir döneme girildiğini belirtti.

Petrol fiyatlarının 100 dolar civarında seyrettiğini hatırlatan Birol, asıl dikkat edilmesi gereken noktanın ham petrolden çok rafine petrol ürünleri olduğunu belirterek "Özellikle dizel. Bunu çok duyacaksınız yakında" dedi. Birol, ulaştırma ve tarım sektöründe kullanılan dizelin fiyatının savaş öncesine kıyasla iki katına çıktığını ifade etti.

"Enflasyonu yukarı doğru baskılayacak"

Dizelde "muazzam bir artış" yaşandığını belirten Birol, "Dizel fiyatları öyle ki çok kısa zamanda enflasyon rakamlarını bütün dünyada yukarıya doğru baskılayacak" dedi.

Birol'a göre fiyatlardaki yükselişin arkasında ham petrolün pahalanması kadar Orta Doğu'daki bazı rafinerilerin savaş sırasında hasar görmesi, bölgeden dizel ihracatının azalması ve Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Rus rafinerilerinde yaşanan tahribat da etkili oluyor. Birol, "Dizel konusunda dünyanın oldukça zorlu günler geçirdiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Ülkeler enerji politikasını değiştiriyor

Enerji krizinin ülkeleri yeni tedarikçiler ve teknolojiler aramaya yönelttiğini belirten Birol, enerji güvenliği açısından yerli üretim ve elektrifikasyonun giderek daha fazla öne çıktığını söyledi. COP31'e ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Birol, enerji güvenliği, maliyetler ve iklim değişikliği hedeflerinin ilk kez bu ölçüde aynı noktada buluştuğuna dikkat çekti.

"Çin'in elinde 5 Hürmüz var"

Birol, kritik mineraller konusunda ise Çin'in küresel ekonomi üzerindeki etkisine dikkat çekici bir benzetmeyle işaret etti. Birol, "Şu anda İran'ın elinde bir Hürmüz varsa Çin'in elinde 5 Hürmüz var" ifadelerini kullanırken, Çin'in nadir toprak elementleri ihracatını yarıya indirmesi halinde Avrupa ve dünya otomotiv sektörünün doğrudan etkilenebileceğini söyledi. Kritik minerallerin temiz enerji teknolojileri ile birlikte otomotiv, savunma ve sağlık dahil çok sayıda sektörde kullanıldığını hatırlattı.