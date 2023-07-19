Uluslararası Finans Enstitüsü'nden faiz tahmini
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) CEEMEA Araştırma Birimi Müdürü Uğraş Ülkü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki toplantıda politika faizini 250 baz puan artıracağını öngördü.
Uluslararası Finans Enstitüsü CEEMEA Araştırma Birimi Müdürü Uğraş Ülkü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada TCMB'nin Perşembe günü faizi 250 baz puan artışla yüzde 17,50 seviyesine çıkararak 24 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 19'un altında bırakacağını öngördü.
Ülkü paylaşımında 500 baz puanlık bir artışın ve beklenen enflasyona göre pozitif reel faizin enflasyonda öngörülen yükselişi sınırlamaya yardımcı olabileceğini ifade etti.
Haziranda yüzde 15'e yükselmişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı için karar geçtiğimiz ay açıklandı.
Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti