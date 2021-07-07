Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü kuruldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hizmet ihracatını daha da arttırmak ve uluslararası hizmet ticareti konularını bütüncül bir yaklaşımla ele almak amacıyla Bakanlık bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nü kurulduğunu bildirdi.

Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nün uluslararası hizmet ticaretinin ülke ekonomisi yararına geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla küresel gelişmeleri takip ederek sektörler ve ülkeler bazında gerekli çalışmaları yürüteceğini belirtti.

Muş şu bilgileri verdi:

"Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Ülkemiz hizmet ihracatına yönelik algının güçlendirilmesi ve pazarlarımızın çeşitlendirilmesi amacıyla her türlü tanıtım etkinlikleri düzenleyecek, hizmet sektörlerinin dış ticaret yaklaşımı ile ele alınması, desteklenmesi ve küresel çapta söz sahibi olan markaların oluşturulması amacıyla Devlet yardımı programlarını hazırlayacak ve uygulayacak, uluslararası hizmet ticaretinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımları ile etkili şekilde yürütecektir."