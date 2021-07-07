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Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü kuruldu

Hizmet ihracatını daha da arttırmak ve uluslararası hizmet ticareti konularını bütüncül bir yaklaşımla ele almak amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü kuruldu.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hizmet ihracatını daha da arttırmak ve  uluslararası hizmet ticareti konularını bütüncül bir yaklaşımla ele  almak amacıyla Bakanlık bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nü kurulduğunu bildirdi.

Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nün uluslararası hizmet ticaretinin ülke  ekonomisi yararına geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla küresel  gelişmeleri takip ederek sektörler ve ülkeler bazında gerekli  çalışmaları yürüteceğini belirtti.

Muş şu bilgileri verdi:

"Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü  Ülkemiz hizmet  ihracatına yönelik algının güçlendirilmesi ve pazarlarımızın  çeşitlendirilmesi amacıyla her türlü tanıtım etkinlikleri  düzenleyecek, hizmet sektörlerinin dış ticaret yaklaşımı ile ele  alınması, desteklenmesi ve küresel çapta söz sahibi olan markaların  oluşturulması amacıyla Devlet yardımı programlarını hazırlayacak ve  uygulayacak, uluslararası hizmet ticaretinin geliştirilmesine yönelik  çalışmaları ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımları ile etkili  şekilde yürütecektir."

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