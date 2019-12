Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi gerçekleştirildi

10 Aralık 2019

İslam ekonomisi alanında önde gelen bilim insanları, International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi) kongresinde buluştu.

Doç. Dr. Ayfer Gedikli (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) ve Prof. Dr. Seyfettin

Erdoğan (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) koordinatörlüğünde, başta TİKA (Türk İş Birliği

ve Koodinasyon Ajansı Başkanlığı) olmak üzere İstanbul Ticaret Odası (İTO), İslam

Kalkınma Bankası (IDB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), TÜRGEV, TÜGVA,

Ekonomi Kulübü, Türk Hava Yolları, ISRA (International Shari’ah Research Academy for

Islamic Finance), Dünya Helal Konseyi, GİMDES ve KSP Journals ile Ankara Sosyal

Bilimler Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Düzce

Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi ve INCEIF (Malezya) gibi çok sayıda yerli ve yabancı

üniversite, kurum ve kuruluşun katkılarıyla altıncısı gerçekleştirilen ISEFE kongresine saygın

bilim insanları katılarak, İslam ekonomisi ve İslami finans konularında üst düzey bilimsel

tebliğler sundular.

Kongre açılışının Dr. Rabia İlhan (İbni Haldun Üniversitesi ve AK Parti Kadın Kolları

Başkanı) tarafından yapılmasının ardından açılış paneline geçildi. Doç. Dr. Necmettin

Kızılkaya’nın (İstanbul Üniversitesi) moderatörlüğünde, “İslami Finans ve Fintek alanında

güncel gelişmeler” konusunda gerçekleştirilen panelde, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha

(INCEIF), Prof. Dr. Volker Nienhaus (Nürnberg University-Almanya), Prof. Dr. Muhamad

Akram Laldin (Executive Director of International Shariah Research Academi of Islamic

Finance-Malezya), Prof. Dr. Rui Alexandre Castanho (WSB University-Polonya & Madeira

University-Portekiz), Doç. Dr. Saad Azmat (LUMS-Pakistan), Dr. Dalal Aassuoi (Hamad Bin

Khalifah University-Katar) ve Sayın Ijlal Ahmed Alvi (International Islamic Financial

Market-Bahreyn) konuşmalarını yaptılar. Panel oturumunda ve sonrasında yapılan tebliğ

sunumlarında, İslami finansın küresel ölçekte ve ülkemizde gelişmesi yanında, İslami finansal

enstrümanların farklı sektörlerde kullanılması, inovatif İslami finansal ürünler ve ilgili

konularda fikir alışverişleri sağlanarak ilgili alanda son derece kıymetli ve verimli akademik

çıktılar elde edildi.

7 Aralık'ta başlayan ve iki gün süren kongrede yüze yakın bildiri sunulduğu, sunulan eserler arasından inceleme sürecinden geçtikten sonra seçilen tebliğlerin, kongrenin paydaşı olan

saygın uluslararası dergilerde makale olarak yayınlanacağı belirtildi. ISEFE kongresinin önemli bir çıktısı olarak, öne çıkan politika önerilerinin konu ile ilgili kamu ve özel sektör yetkilileriyle paylaşılacağı açıklandı.