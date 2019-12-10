Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi gerçekleştirildi
İslam ekonomisi alanında önde gelen bilim insanları, Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi'nde bir araya geldi.
İslam ekonomisi alanında önde gelen bilim insanları, International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi) kongresinde buluştu.
Doç. Dr. Ayfer Gedikli (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) ve Prof. Dr. Seyfettin
Erdoğan (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) koordinatörlüğünde, başta TİKA (Türk İş Birliği
ve Koodinasyon Ajansı Başkanlığı) olmak üzere İstanbul Ticaret Odası (İTO), İslam
Kalkınma Bankası (IDB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), TÜRGEV, TÜGVA,
Ekonomi Kulübü, Türk Hava Yolları, ISRA (International Shari’ah Research Academy for
Islamic Finance), Dünya Helal Konseyi, GİMDES ve KSP Journals ile Ankara Sosyal
Bilimler Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Düzce
Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi ve INCEIF (Malezya) gibi çok sayıda yerli ve yabancı
üniversite, kurum ve kuruluşun katkılarıyla altıncısı gerçekleştirilen ISEFE kongresine saygın
bilim insanları katılarak, İslam ekonomisi ve İslami finans konularında üst düzey bilimsel
tebliğler sundular.
Kongre açılışının Dr. Rabia İlhan (İbni Haldun Üniversitesi ve AK Parti Kadın Kolları
Başkanı) tarafından yapılmasının ardından açılış paneline geçildi. Doç. Dr. Necmettin
Kızılkaya’nın (İstanbul Üniversitesi) moderatörlüğünde, “İslami Finans ve Fintek alanında
güncel gelişmeler” konusunda gerçekleştirilen panelde, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha
(INCEIF), Prof. Dr. Volker Nienhaus (Nürnberg University-Almanya), Prof. Dr. Muhamad
Akram Laldin (Executive Director of International Shariah Research Academi of Islamic
Finance-Malezya), Prof. Dr. Rui Alexandre Castanho (WSB University-Polonya & Madeira
University-Portekiz), Doç. Dr. Saad Azmat (LUMS-Pakistan), Dr. Dalal Aassuoi (Hamad Bin
Khalifah University-Katar) ve Sayın Ijlal Ahmed Alvi (International Islamic Financial
Market-Bahreyn) konuşmalarını yaptılar. Panel oturumunda ve sonrasında yapılan tebliğ
sunumlarında, İslami finansın küresel ölçekte ve ülkemizde gelişmesi yanında, İslami finansal
enstrümanların farklı sektörlerde kullanılması, inovatif İslami finansal ürünler ve ilgili
konularda fikir alışverişleri sağlanarak ilgili alanda son derece kıymetli ve verimli akademik
çıktılar elde edildi.
7 Aralık'ta başlayan ve iki gün süren kongrede yüze yakın bildiri sunulduğu, sunulan eserler arasından inceleme sürecinden geçtikten sonra seçilen tebliğlerin, kongrenin paydaşı olan
saygın uluslararası dergilerde makale olarak yayınlanacağı belirtildi. ISEFE kongresinin önemli bir çıktısı olarak, öne çıkan politika önerilerinin konu ile ilgili kamu ve özel sektör yetkilileriyle paylaşılacağı açıklandı.