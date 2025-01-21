Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı başladı: Türk mobilya sektörü zirveye oynuyor

Mobilya sektörünün uluslararası alandaki en önemli buluşmalarından biri olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF 2025), İstanbul Fuar Merkezi ve TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle kapılarını açtı. Dünyanın 150 ülkesinden profesyonellerin ağırlandığı fuar, 25 Ocak’a kadar devam edecek.

Açılış törenine Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç katıldı.

Ticaret Bakanı Bolat: Türk mobilyası hak ettiği yeri alıyor

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, sektörün geleneksel zanaatkârlıkla çağdaş üretim teknolojilerini birleştirdiğini belirtti. Bolat, “Mobilya sektörü, 20 yıldır net ihracatçı bir sektör olarak ekonomimize değer katıyor. Fuarımız, Türk mobilyasının dünya pazarındaki gücünü ve estetik anlayışını yansıtan bir platformdur” dedi.

“Dünyada ilk 5 hedefimiz”

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün son 20 yılda büyük bir sıçrama yaptığını belirterek, “Mobilya ihracatımız 5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Dünya mobilya ticaretindeki payımız yüzde 2’ye yükseldi. Hedefimiz, 2030 yılına kadar ihracatımızı 12 milyar dolara çıkarmak ve dünya sıralamasında ilk 5’e girmek” dedi.

“Mobilya sektörü Türkiye’nin gözbebeği”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nın, Türk mobilya sektörüne yeni bir vizyon kazandırdığını ifade etti. Avdagiç, “Sektörümüz net ihracatçı bir yapıya sahip. Üretim, istihdam ve ihracat gücümüzle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

TİM Başkanı Gültepe: Türk mobilyası dünya ile buluşuyor

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin dünyada tüm ürün gruplarında mobilya üretebilen dört ülkeden biri olduğunu vurguladı. Gültepe, “Dünyanın yedinci büyük mobilya ihracatçısıyız. 2024 yılında 20 bini aşkın firma mobilya ihracatı yaptı. İstanbul Mobilya Fuarı, Türk mobilyasını küresel ölçekte daha yukarılara taşıyacak önemli bir platform” dedi.

Vali Gül: “Mobilya ekonominin güçlü bir aktörü”

İstanbul Valisi Davut Gül, mobilya sektörünün hem ihracatta hem de iç piyasada büyük bir potansiyel taşıdığını belirtti. Gül, “Fuarımız, Türkiye ve İstanbul ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak” dedi.

Mobilya sektöründe inovasyon, tasarım ve iş birliği fırsatlarını güçlendirmeyi hedefleyen fuar, sektör profesyonellerine küresel pazarlarda büyüme ve iş ortaklığı imkanları sunmaya devam ediyor.