Uluslararası standart belirleyici kuruluş Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü’nün (IOSCO) 2025 Yıllık Toplantıları Katar’ın başkenti Doha’da 12-15 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi.

IOSCO'ya dünya genelinde 130’un üzerinde ülkenin sermaye piyasası düzenleyici kuruluşları üye.

Piyasalardaki son dönem gelişmeler aktarıldı

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (GEMC) Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlendiği IOSCO Yıllık Toplantıları sırasında, başta Avrupa Bölge Komitesi, GEMC, Yönetim Kurulu ve Başkanlar Komitesi olmak üzere IOSCO Komite toplantılarına SPK tarafından katılım sağlandı.

Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (GEM) toplantısı sırasında üyeler IOSCO Yönetim Kurulu ve bölge komiteleri gündemindeki konular hakkında bilgilendirildi. Devamında, IOSCO’nun kapasite geliştirme ve menkul kıymet düzenlemelerine ilişkin IOSCO ilkelerinin uygulanmasına yönelik çalışmaları sunuldu.

Toplantıda ayrıca, üyeler tarafından piyasalarında gerçekleşen son dönem gelişmeleri hakkında bilgi verildi ve finansal tabana yayılma konusunda görüşmeler yapıldı.

Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesinin Aralık 2024’te Ankara’da gerçekleştirilen toplantısı sırasında kurulan Uluslararası Sürdürülebilirlik İlkelerinin GEMC üyeleri tarafından kabulüne yönelik çalışma grubu tarafından gerçekleştirilen toplantıda da GEMC üyelerinin söz konusu standartların uygulamaya koyulmasına yönelik tecrübeleri ve Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu'nun son dönem çalışmaları görüşüldü.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül konuşma yaptı

IOSCO Yönetim Kurulu toplantısı kapsamında ise özellikle bireysel yatırımcıların korunması ile finansal teknolojiler konularında devam eden çalışmalar ve piyasalarda son dönem gelişmeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca, IOSCO’nun idari ve mali yönetimine ilişkin konular karara bağlandı.



Toplantıların son gününde kamuya açık olarak gerçekleştirilen konferansta Kurul Başkanı İbrahim Ömer Gönül tarafından “Faizsiz Finansman Araçlarının Değer Yaratmak Ve Sermaye Piyasalarını Geliştirmek Konusundaki Potansiyeli” konulu panelde bir konuşma gerçekleştirildi.

İbrahim Ömer Gönül, faizsiz finans araçlarının özellikle gerçek varlık veya emtiaya dayalı olarak ihraç edilmesi ve kâr-zarar ortaklığını öne çıkarması nedeniyle reel ekonominin finansmanına doğrudan katkı sağlamak bakımından konvansiyonel finansal araçlara nazaran sağladığı faydalara dikkati çekti.

Uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı

Faizsiz finans araçlarının bu özellikleri nedeniyle borç birikimine yol açmaması ve spekülasyona konu olmaması dolayısıyla finansal istikrar bakımından da avantajlı olduklarını vurgulayan Gönül, kira sertifikaları, pay senetleri ve katılım fonları ile ilgili dünya ve Türkiye tecrübelerini de katılımcılarla paylaşarak, bu araçların görece yeni olmalarına rağmen, özellikle son 15 yılda konvansiyonel finansa alternatif olarak piyasalarda önemli bir yer kazandığını belirtti.

SPK Başkanı Gönül, bu piyasaların kurulması ve geliştirilmesi alanında yaşanan zorluklar karşısında düzenleyici otoriteler tarafından atılan adımları ve bu alanda uluslararası iş birliğinin önemini anlattı. Gönül, son dönem eğilimleri çerçevesinde, faizsiz finansın özellikle yeşil dönüşümün finansmanı konusunda kullanılmasına ilişkin uygulamalara da konuşmasında yer verdi.

Katar Hamad Bin Khalifa Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ahmet Aysan moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu Başkanı Mohammad Faiz Azmi ve Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon ve Düzenleyici İşlemler Bölüm Başkanı Paula Redondo Pereira de panelist olarak katıldı.