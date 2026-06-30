Uluslararası Ödemeler Bankası’ndan (BIS) “ikinci tur” uyarısı: Hürmüz enflasyonu kalıcı, baskı sürecek
Merkez bankalarının bankası BIS’in son raporunda, Hürmüz Boğazı açılsa bile yüksek enflasyonun kalıcı bir tehdide dönüşebileceği bildirildi. Raporda, son dönemde gerginliğin azalmasıyla gerileyen fiyatlara karşın daha büyük ve kalıcı bir şokun ikinci tepkileri tetikleyebileceğine dikkat çekildi.
Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), rekor seviyelere ulaşan kamu borçlarının ve finansal piyasalardaki yapısal değişikliklerin küresel finansal istikrarı tehdit edebileceği uyarısında bulunarak politika yapıcıları kararlı adımlar atmaya çağırdı. Merkez bankalarının çatı kuruluşu olan BIS, “2026 Yılı Ekonomik Raporu”nu yayımladı. Küresel ekonominin 2026’nın başlarına kadar yapay zekâ alanındaki iyimserlik ve güçlü küresel ticaret sayesinde dirençli bir duruş sergilediği belirtilen raporda, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının ise enerji ve ham madde tedarikinde küresel krizi tetiklediği ifade edildi. Raporda, jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi ve petrol fiyatlarının gerilemesine rağmen, bunun ekonomik etkilerinin kalıcı olabileceği vurgulandı. Plastik fiyatlarında yüzde 30, gübre fiyatlarında ise yüzde 50 artış yaşandığına işaret edilen raporda, Hürmüz Boğazı açılsa bile yüksek enflasyonun kalıcı bir tehdide dönüşebileceği uyarısında bulunuldu.
Etkiler henüz sona ermemiş olabilir
Raporda, “Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklığın makroekonomik etkileri henüz sona ermemiş olabilir. Nihai sonuçlar, boğaz trafiğinin tamamen ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden başlamasının ve hasar gören enerji altyapısının onarılmasının ne kadar süreceğine bağlı olacaktır. Bu arada, enflasyonist etkiler şimdiden hissediliyor ve çeşitli nedenlerden dolayı kalıcı olabilir. Öncelikle, yüzde 10’luk petrol arzı kaybı önemliydi ve piyasaların yeniden dengelenmesi önemli bir zaman alabilirdi. Bu aksama başlangıçta petrol piyasalarında şiddetli bir değişime neden olarak, çatışmadan önceki bol stokları akut bir kıtlığa dönüştürdü. Elbette, son dönemdeki gerginliğin azalması rahatlama sağladı ve petrol fiyatları önemli ölçüde geriledi. Ancak fiziksel piyasalardaki büyük dengesizlikler devam ediyor ve daha fazla gerilime ve dalgalanmaya yol açabilir” denildi.
Çatışma enflasyonu yarım puan artırdı
Küresel enflasyonun, çatışmanın başlamasından bu yana yarım puan arttığına işaret edilen raporda, “Birçok emtia çift haneli fiyat artışı gösterdi. Temel girdilerin daha yüksek maliyetleri ve kıtlığı, tedarik zincirleri boyunca yayılabilir, diğer ara malların maliyetlerini artırabilir ve nihai mallar üzerindeki fiyat baskısını güçlendirebilir. Üretimdeki zaman gecikmeleri göz önüne alındığında, yukarı yönlü maliyet artışları, enerji akışları ve petrol fiyatları normale döndükten sonra bile enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir” ifadeleri yer aldı. Daha büyük ve daha kalıcı bir enerji şokunun, daha geniş bir yelpazedeki diğer emtiaları da etkileyerek, enerji dışı fiyatlarda ikinci tur tepkileri tetikleyebileceğine değinilen raporda, “Tedarik zinciri boyunca bugüne kadar yaşanan maliyet artışlarının kademeli etkileri, tüketici fiyatları üzerindeki etkileri birleştirerek artırabilir. Pandemi sonrası yüksek enflasyon, enflasyon beklentilerinin sabitlenmesini de zayıflatmış olabilir” denildi.
Merkez bankaları dikkat etmeli
“Para politikası tercihlerini kötüleştiren stagflasyonist olumsuzluklara yanıt olarak, geçici arz şoklarını göz ardı etme gerekçesi hâlâ geçerliliğini koruyor. Ancak sadece bir noktaya kadar” denilen BIS raporunda, “Para politikası, bir arz şokunun ilk tur etkilerini doğrudan telafi etmek için çok az şey yapabildiğinden, fiyat seviyesindeki tek seferlik bir artışı kabul etmek, özellikle enerji fiyat artışları geçiciyse, reel gelir kaybını artırmaktan kaçınmaya yardımcı olur. Ancak merkez bankaları, ikinci tur etkilerinin ve enflasyon beklentilerindeki herhangi bir gevşemenin işaretlerine de dikkat etmelidir. Daha uzun süreli arz şokları ve daha geriye dönük beklenti oluşumuyla, enflasyon maliyetleri artarken büyük üretim kayıplarını önleme yeteneği azaldığı için göz ardı etme gerekçesi zayıflar. Pandemi sonrası enflasyon artışı hâlâ hafızalarda tazeyken, geçici arz şoklarının bile ikinci tur etkilerini ve kalıcı enflasyonu tetikleme riskleri göz ardı edilmemelidir” uyarıları yer aldı.
Şoku azaltacak etkiler de mevcut
Mevcut petrol şokunun enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamaya yardımcı olabilecek birkaç hafifletici faktör bulunduğuna işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi: “Birincisi, eğer sürdürülebilir olursa, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının yeniden başlaması, enflasyonun yukarı yönlü riskini azaltmaya yardımcı olacaktır. Bir diğeri ise, son yirmi yılda bazı ülkelerde yarıdan fazla azalan enerji yoğunluğundaki düşüştür. Bu, yerel ekonomik faaliyetin yüksek petrol fiyatlarına duyarlılığını azaltır, ancak bu kazanımlar ithal malların içerdiği enerji maliyetleriyle dengelenebilir. Bir diğer hafifletici faktör ise, önceki enflasyon artışlarına kıyasla daha elverişli makroekonomik bağlamdır.”
Yapay zekâ iyimserliği ya ters teperse
BIS raporunda, enflasyonun önemli ölçüde yükselmesi veya yapay zekâ odaklı yatırımların başarısızlıkla sonuçlanması durumunda, bunun makroekonomik sonuçlarının mevcut finansal kırılganlıklar nedeniyle daha da artabileceğine işaret edildi. Raporda, “Enflasyonu kontrol altına almak için gereken politika faiz oranlarının sıkılaştırılması, uzun süreli aşırı risk alma döneminden sonra varlık fiyatlarında keskin bir düşüşe yol açarak yıkıcı makro-finansal geri bildirim döngülerini tetikleyebilir. Yapay zekâ firmalarının artan kaldıraç oranları ve kredi piyasalarındaki büyüyen etkileri göz önüne alındığında, yapay zekâ iyimserliğinin tersine dönmesi de büyük finansal sonuçlar doğurabilir” ifadeleri yer aldı.