Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi, bugünü sorgulayacak, yarına ışık tutacak

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren "mekan kavramından bağımsızlık olgusu", gerçek anlamda yıkıcı dönüşümü başlatırken, geleceği şekillendirmeye devam ediyor. Geleceğe hazırlıklı olmak ise bugünü doğru anlamaktan geçiyor. Bu yıl "FiziDijital: Pandemi Dünyamızı Nasıl Değiştirdi?" konulu temasıyla 24. kez gerçekleştirilecek “Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi”, bugünü sorgularken yarına ışık tutmayı amaçlıyor.

Açılış sunumunu “Hikayesini Arayan Gelecek!” ile Bekir Ağırdır'ın yapacağı kongrede katılımcılar,

· Dünya Gazetesi yazarı Hakan Güldağ moderatörlüğünde Ekonomist Prof. Dr. Refet Gürkaynak ve Ekonomi Yazarı Uğur Gürses’ten önümüzdeki döneme yönelik makroekonomik öngörülerini,

· Akiş GYO, Multinet Up Bağımsız YK Üyesi ve Mentoro Platformu Ortağı Selen Kocabas'ın moderatörlüğünde Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, Abdi İbrahim CEO’su Süha Taşpolatoğlu ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'den "Pandemi Sonrası Sektörel Riskler, Fırsatlar ve Yeni Yol Haritası"nı,

· Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Öncü’den "Pandemi Sonrası Yeni Dünya Düzeni"ni,

· UiPath Avrupa başkan Yardımcısı Tansu Yeğen’den “Yapay Zeka ve Robotlar - Covid Sonrasi Dönem”i,

· Arthur D.Little Direktörü S. Serkan Somer’den “Pandemi Sonrası Sıra Dışı Büyüme Stratejileri”ni,

· Gobaldeki paydaşlarımızın yer aldığı panellerde ise küresel vergi görünümleri, yeni trendler ve dayanıklılık ile çeviklik modellerini dinleme fırsatı bulacak.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün 25. yılına özel olarak ücretsiz gerçekleşecek TİDE Kongre 2020'nin program detayı ve kayıt için https://bit.ly/tidekongre2020 adresi ziyaret edilebilir.

TİDE hakkında

Şirket yönetim kurullarının ve üst düzey yöneticilerinin stratejik iş ve çözüm ortağı olan iç denetçilerin meslek örgütü Türkiye İç Denetim Enstitüsü TİDE, iç denetim mesleğinin ve profesyonellerinin uluslararası standartlar ile uyumlu, küresel seviyede yetkin uygulaması için güvence oluşturmaktadır. Türkiye İç Denetim Enstitüsü, mesleğin profesyonellerinin yetkinlikleri, finans ve reel sektör şirketlerimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal yönetim kalitesi, düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinin uygulamadaki uyum kalitesi, mesleğin akademik gelişimi için çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan iç denetim, kurumsal yönetim, iç kontrol ve risk yönetimi konularında yetkin uzmanların bilgi, deneyim ve iyi uygulama örneklerini paylaştıkları "Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi", yazı, makale ve söyleşileri ile mesleki gündemi belirleyen, temel mesleki bilgi ve referans kaynağı "İç Denetim Dergisi", sürekli güncelliği sağlanan ve dilimize çevrilen "Uluslararası İç Denetim Standartları ve Mesleki Uygulama Çerçevesi", iç denetim profesyonellerinin küresel yetkinlik belgesi "Uluslararası İç Denetçi Sertifikası", sürekli gelişim için "Mesleki Gelişim ve Yetkinlik Seminerleri", mesleki akademik gelişime yönelik "Akademik İlişkiler ve Gelişim Programı", profesyonel kariyer fırsatlarının değerlendirilmesi için "Kariyer Merkezi" olmak üzere pek çok uluslararası ve ulusal mesleki birikimlere erişim ve paylaşım imkanları sağlanmaktadır. Türkiye İç Denetim Enstitüsü, bu hizmetleri ile mesleğin profesyonellerine ve iş dünyamıza güncel kalmak, değişim, gelişim ve büyümenin ortağı olmak konusunda fırsatlar sunmaktadır.

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) ve Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu (ECIIA)’nun temsilcisi olan ve yönetim organları ile çalışma komitelerinde aktif görev alan Türkiye İç Denetim Enstitüsü, "Meslekte küresel gelişim ve mükemmelliğin paydaşı olmak" vizyonu ile şirketlerimizin yönetim kurulları, denetim komiteleri, icra kurulu başkanları (CEO), üst düzey yöneticiler ve iç denetçiler, kamu kurum ve kuruluşlarımız, düzenleyici kurumlarımız, üniversitelerimiz ve akademisyenlerimize hizmetleri ile kalıcı değer yaratma misyonunu sürdürmektedir. www.tide.org.tr