Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 328,5 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre % 2,7 oranında artışla 341,7 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 10,1 oranında artışla 670,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre % 1,4 oranında artışla 142,9 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 2,4 oranında artışla 127,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 9,8 oranında artışla 51,2 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre % 23,6 oranında artışla 188,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2023 yıl sonuna göre % 24,8 oranında artışla 119,7 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre % 34,6 oranında artışla 39,8 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 298,2 oranında artışla 10,5 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 4,5 artışla 44,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2023 yıl sonuna göre % 0,5 oranında artarak 362,4 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2023 yıl sonuna göre % 5,6 oranında azalarak 40,8 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 30,5 oranında artarak 22,2 milyar ABD doları olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku % 5,8 oranında artarak 66,3 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 1,1 oranında azalarak 100,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir."