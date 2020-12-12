Uluslararası Yatırım Zirvesi 'Startupların Küreselleşmesi' paneliyle sona erdi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) SOCAR Türkiye’nin ana sponsorluğunda SAP, Boeing, Fiat, Kale Grubu, OYAK Renault Otomobil Fabrikaları ve PepsiCo’nun sponsorluğunda düzenlediği ve ABD’den Çin’e kadar tüm dünyadaki uluslararası doğrudan yatırımların geleceğine dair güçlü öngörülerin paylaşıldığı Uluslararası Yatırım Zirvesi "Startupların Küreselleşmesi" paneli ile sona erdi.

YASED'den yapılan açıklamaya göre, zirvenin son gününün açılış konuşmasını Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ve Siri Kurucu Ortağı Tom Gruber yaptı.

Açıklamada zirvedeki görüşlerine yer verilen Yalçın, Dolmabahçe Sarayı’na döşedikleri telefon hattının bugün hala çalıştığını kaydetti.

Türkiye’de 3 adet Ar- Ge merkezleri olduğunu anlatan Yalçın, “Ek olarak 2018’de TÜBİTAK’ın da katkılarıyla İstanbul’da Ericsson Araştırma Laboratuvarı’nı açtık. 3 Ar-Ge merkezimizde çalışan 800’den fazla Ericsson mühendisi son teknolojiler ve operatörlerimizin isteklerine cevap verecek çözümler üzerine çalışıyor. Ar-Ge merkezlerimizde TÜBİTAK, akademi dünyası ve yerel şirketler ile birlikte Türkiye’deki inovasyon ekosisteminin ve teknolojinin gelişmesini destekliyoruz. KOBİ’ler ve startuplar da bu ekosistemin önemli parçaları. Bizler startuplara, uluslararası Ar- Ge projeleri aracılığıyla, küresel ekosisteme katılmaları için yardımcı oluyoruz. İnanıyorum ki bizim gibi küresel şirketlerin katkıları teknoloji ve inovasyona odaklanan KOBİ’lere ve startuplara küresel inovasyon ekosisteminin bir parçası olmaları ve teknoloji trendlerini yakalamaları için yardımcı oluyor.” ifadelerini kullandı.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin de düşünen, hayal eden ve yapan insanların kendi platformlarını kullanarak kalıcı etkileri olan şeyler yaratmalarının çok değerli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“İnovasyonun gerçekten anlamlı, etkili ve kalıcı olması için aynı zamanda kapsayıcı, güvenilir, sorumlu, uygulanabilir ve ölçeklenebilir olması gerekiyor. Girişimcilik, çok sayıda farklı unsurla ilişkili ve yönetimi zorlu olabilen bir alan. Bu nedenle girişimcilerin önceliklerini iyi belirlemeleri gerekiyor. Teknoloji, finansman, piyasalar, bilgi, beceriler ve hizmetler, girişimcilerin eşit düzeyde önem vermesi gereken ilk 6 başlık olarak sıralanabilir. Öte yandan girişimcilerin temel dijital becerilerini geliştirmesi de son derece önemli.

Bu da okullarda başlamalı. Öğrenciler bilgisayar bilimleri ve sorun çözme gibi geleceğin becerileri ile erken yaşta tanıştıklarında, gelecekte dijitalin gelişimine katkı sağlayacak işler kurma konusunda avantaj sahibi oluyor. Biz, inovasyonun başına insanı koyan, toplumsal faydaya katkıda bulunan kapsamlı, yaratıcı, kapsayıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir çalışmalara öncelik veriyoruz. Bunun için de yapay zeka ve bulut teknolojilerinin önemini daha iyi idrak etmemiz gerekiyor. Bu sebeple Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesinin Bulut’tan geleceğini sürekli vurguluyoruz."

Siri Kurucu Ortağı Tom Gruber ise 10 yıl arayla iki farklı Start-Up kurduğunu ifade ederek, “Başarıların ilk ve en önemli adımı net bir insan ihtiyacını karşılamak. Sonraki adımlar ise, Ortaya çıkaracakları ürün hakkında güçlü bir vizyonlarının olması, bu ürünü nasıl üreteceklerini bilmeleri, tarihin doğru zamanında doğru bir ürün ortaya çıkarmaları, değişen ekosistemde yönünü belirleyebilmek.” değerlendirmesinde bulundu.