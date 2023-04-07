Ulusoy Un’dan deprem bölgesine yeni yatırım

Ulusoy Un, deprem bölgesinde yeni bir fabrika yatırımı gerçekleştirdi. 2022 yılında bünyesine Söke’yi katan Ulusoy Un, Hatay Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir un fabrikası satın aldı. Böylece Ulusoy Un bünyesindeki fabrika sayısı 5’e çıkarken, toplam üretim kapasitesi 3.925 ton/günden 4.200 ton/güne ulaştı. Tesisin devreye girmesiyle birlikte deprem bölgesinin ekonomik kalkınmasına ve istihdama katkı sunması hedefleniyor.

92 ülkeye ihracat

2022 yılını 20,4 milyar TL satış hasılatıyla kapatan Ulusoy Un, yatırımı Hatay Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirdi. Toplamda 10.186 metrekare alan üzerinde 6.880 metrekare kapalı alana sahip tesis, halihazırda faal durumda değil. Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Ulusoy Un, bugün 92 ülkeye ihracat yapan, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da gıda güvenliğine hizmet eden bir şirket. Yeni yatırımla, şirketimiz ülkemizin güney ve güneydoğu bölgesindeki iç piyasaya daha uygun maliyetli nakliyeyle erişim imkanına kavuşacak” dedi.