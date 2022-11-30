Ümit Önal, m-TOD’un yeni dönem başkanı oldu

Türkiye’yi mobil iletişim teknolojilerinde öncü, yenilikçi ve lider bir konuma ulaştırmak, mevzuat oluşturma yaklaşımının dijital çağ ile uyumlu olmasını sağlamak ve ülkemizi bilgi toplumu yolculuğuna katkı sunmak amaçlarıyla 2016 yılında kurulan Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’nde (m-TOD) bayrak değişimi yaşandı.

m-TOD Genel Kurulu’nda alınan karara göre, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, m-TOD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’dan devraldı. m-TOD’da Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone tarafından her yıl dönüşümlü olarak başkanlık görevi üstleniliyor. Bir yıl boyunca başkanlık görevini yürütecek olan Ümit Önal, m-TOD’un yeni Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışacağını söyledi.

m-TOD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Önal, yeni dönemle ilgili değerlendirmesinde, “Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu dahilinde, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında atılması gereken adımları m-TOD çatısı altında da sürdürmeye devam edeceğiz. Her zamanki gibi tam bir uyum içinde olacağız. Günümüzde sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınma için telekomünikasyon sektörü kilit bir kolaylaştırıcı rolü üstleniyor. Çünkü yeni dijital çağda telekomünikasyon, farklı sektörler arasındaki bağlantıları kuran adeta bir maestro gibi akışı ve ahengi sağlıyor. Alışkanlıklarımız ve beklentilerimiz de değişime paralel olarak yeniden şekilleniyor; önceliklerimiz yeniden sıralanıyor. Telekomünikasyon sayesinde iletişimin sınırları ortadan kalkıyor ve böylece yeni bir bilgi toplumunun doğumuna tanıklık ediyoruz. Bu konuda bize yüklenen misyonu yerine getirmekte kararlıyız” dedi.

Bilgi toplumunun temelinde iletişim olduğuna dikkat çeken Ümit Önal; “Artık telekomünikasyon, yaşam kalitesinin iyileştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Makineler arası iletişim (M2M), Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi teknolojilere yön veren telekomünikasyon dijitalleşme sürecinde ve bilgi toplumuna dönüşümde hayati rol oynuyor. Dijital ekonomiler günlük yaşamda iş, eğitim, sağlık, bankacılık vb. karşımıza çıkan birçok alanda, afet ve acil durumların yönetiminde telekomünikasyonun veriyi servis ediş hızı ve kalitesi fark yaratıyor” diye konuştu.

“m-TOD paydaşları olarak verimli bir çalışma içinde olacağız”

m-TOD olarak her zaman global trendleri yakalamayı hedeflediklerini kaydeden Ümit Önal, “Ülkemizi yeni iletişim çağında tüm m-TOD paydaşları olarak verimli bir çalışma içerisinde olacağız. Küresel mobilitenin söz konusu olduğu bir geleceğe Türkiye’yi güvenle taşıyacağız. Bunun için yerli ve milli yazılım ve donanım seferberliği başta olmak üzere yeni dünyanın kurallarını belirleyen bir bilinç oluşturmak için bugünden hazırız. Türkiye’nin en değerli şirketlerinin birlikteliği ile kurulmuş m-TOD olarak toplumun ihtiyaç duyduğu toplumsal faaliyetlerin yürütülmesine, kültürel, hukuksal ve bilimsel çalışmaların toplumla buluşturulmasına destek olmaya devam edeceğiz. Yeni dönem hem derneğimize hem de ülkemize hayırlı olsun” dedi.