Umman görüşmesi piyasayı rahatlattı: Petrol fiyatları geriledi

Petrol fiyatları, ABD ile İran’ın yarın Umman’da görüşme yapılması konusunda uzlaşmaya varmasının ardından, Orta Doğu’da olası bir askeri çatışmanın arzı sekteye uğratabileceği yönündeki kaygıların azalmasıyla Perşembe günü düşüş kaydetti.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 gerileyerek 68,47 dolara indi. ABD tipi ham petrol (WTI) ise aynı oranda düşüşle 64,23 dolar seviyesinden işlem gördü.

İki ülke Umman'da görüşecek

Petrol fiyatları dün, ABD ile İran arasında planlanan temasların iptal edilebileceğine yönelik bir medya haberinin ardından yaklaşık yüzde 3 yükselmişti. Ancak günün ilerleyen saatlerinde her iki ülkeden yetkililer, görüşmelerin yarın yapılacağını duyururken, ele alınacak başlıkların henüz netleşmediğini bildirdi.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, fiyatlardaki sert hareketlerin müzakerelere ilişkin belirsizlikten kaynaklandığını ifade etti. Sycamore, görüşmelerin iptal edileceği endişesinin fiyatları yukarı taşıdığını, nükleer müzakerelerin yeniden başlayacağına dair haberlerin ardından ise bu kaygıların azaldığını söyledi.

İran, uranyum zenginleştirme faaliyetleri dahil olmak üzere nükleer programını Batılı ülkelerle müzakere etmeye hazır olduğunu belirtirken, ABD cephesi İran’ın balistik füze programı, Orta Doğu’daki silahlı gruplara verdiği destek ve iç politik uygulamalarının da gündeme gelmesini talep ediyor.

Temkinli bekleyiş ise sürüyor

Tüm bu görüşmelere rağmen, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) dördüncü büyük üreticisi konumundaki İran’a yönelik askeri tehditlerini hayata geçirebileceğine dair endişeler devam ediyor. Böyle bir adımın, petrol açısından zengin bölgede daha geniş çaplı bir gerilimi tetikleyebileceği ifade ediliyor. Olası bir çatışma halinde yalnızca İran’ın üretiminin değil, Körfez’deki diğer üreticilerin ihracatının da olumsuz etkilenebileceğine yönelik kaygılar dile getiriliyor.