Un, et ve yağ ihracatına kısıtlama önlemi

Hüseyin GÖKÇE

Ocak ayında 20 tarım ürününün ihracatında dönemsel düzenleme yapmaya yetkilendirilen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetki kapsamına dahil olan ürünlerin listesi genişletildi. Listeye dahil olmak ihracatın doğrudan kısıtlanacağı anlamına gelmiyor.

1 ay önce 20 ürüne ilişkin yetki alan Bakanlık, hafta başında zeytinyağı, fasulye ve kırmızı mercimek ihracatına kısıtlama getirmişti.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle arz sıkıntısı yaşanılacağı düşünülen, bazı un ve yağ çeşitleri de listede eklendi. Bu kapsamda Bakanlık; pirinç, buğday ve mısır unu, mısır irmiği, buğday irmiği, aşurelik buğday, soya yağı, ayçiçeği tohumu yağı ve mısır ihracatına da kısıtlama getirebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı iznine bağlanan ürünler arasında ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvan eti de dahil edildi.

Bakanlığa 27 Ocak’ta verilen yetki kapsamında; patates, domates, kuru soğan ve sarımsak, fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytin, portakal, kırmızı mercimek, limon, karpuz, elma, zeytinyağı, tavuk eti, tavuk yumurtası ve tereyağı yer alıyordu.