UNCTAD 2033 yapay zeka öngörüsünü açıkladı: Piyasa değerinde dev rakam!

Yapay zekanın piyasa değerinin 2033 itibarıyla 4,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Ancak yapay zeka altyapısı ve uzmanlığına erişim, başta ABD ve Çin olmak üzere birkaç ekonomide yoğunlaşmaya devam ediyor.

Apple, Nvidia ve Microsoft...

Apple, Nvidia ve Microsoft gibi önde gelen büyük teknoloji şirketleri, yaklaşık 3 trilyon dolarlık piyasayı elinde bulunduruyor. Teknoloji ve İnovasyon 2025 raporunda UNCTAD, ulusal ve kurumsal düzeyde pazar hakimiyetinin, teknolojik bölünmeleri genişletebileceği ve gelişmekte olan birçok ülkeyi yapay zekanın faydalarından mahrum kalma riskiyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunuyor.

Yapay zeka 100 meslekten 40'ını etkileyecek

Rapora göre, yapay zekanın dünya genelindeki mesleklerin yüzde 40'ını etkileyerek üretkenlik kazanımları sunabileceği tahmin ediliyor. Yapay zekaya dayalı otomasyonun faydaları nedeniyle iş gücünün olumsuz etkilenmesine bağlı olarak, eşitsizliklerin artabileceği ve gelişmekte olan ülkelerdeki düşük maliyetli iş gücünün rekabet avantajını azaltma riski bulunuyor.

118 ülke için eşitliğin yolu...

Çoğu Küresel Güney'de olmak üzere 118 ülke, halihazırda yapay zekayla ilgili gelişmelerde yer alamıyor. Bu nedenle UNCTAD, yapay zeka düzenlemesi ve etik çerçeve şekillenirken, gelişmekte olan ülkelerin bu tartışmalarda yer alması için daha güçlü uluslararası işbirliği, eşitlik, şeffaflık ve ortak faydalara öncelik veren küresel adımlar atılması çağrısında bulunuyor.