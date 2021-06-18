UND: Batı dünyası taleplerinin bir kısmını Türkiye'ye kaydırıyor

Global konteyner krizinin Türk ürünleri için rekabet avantajı yaratması bekleniyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, Çin'e yönelik lojistik maliyetlerindeki artışın Türkiye açısından avantaj oluşturacağını söyledi.

Türkiye'de üretilen bir ürünün, artık Çin'den Avrupa'ya gelen bir ürünle rekabet edebileceğini belirten Şener, "Lojistik maliyetlerindeki artış nedeniyle Çin'den gelen ürün artık ucuz olmayacak. Çin'den Avrupa'ya gelen bir ürünün Türkiye'den de rakipleri varsa artık Türk ürününü almak daha avantajlı hale gelecek." dedi.

Türk ürünlerinin iç pazarda da Çin mallarına karşı rekabet şansının artacağına dikkat çeken Şener, Çin ürünlerinin lojistik maliyetleri nedeniyle artık ucuza ithal edilemediğini ve Türkiye'de üretilmiş tamamen yerli ürünlerin avantaj sağlayacağını aktardı. Buna karşın "yarı ürün" olarak Çin'den gelen ve Türkiye'de montajı yapılarak Batı'ya ihraç edilen ürünlerde ise maliyetlerin daha da artacağını belirten Şener, bu ürünlerin Batı pazarındaki rekabet şansının azalacağını vurguladı.

"Türkiye, hızlı lojistikle avantaj elde edecek"

Çin'den tedarik edilecek ürünlerin geç gelmesinin yanında hiç gelmemesi gibi sorunların da yaşandığını söyleyen Şener, Avrupa pazarındaki üreticiler için Çin'den gelecek bir yarı mamulün geç tedarik edilmesinin de üretim maliyetlerini arttıdığını aktardı.

Gecikmelerin üretimi aksattığını ve burada Türkiye lehine bir durumun oluştuğunu anlatan Şener, "Çin'den yarı mamul alıp üretim yapacak ülkeler siparişlerini Türkiye'ye kaydırıyor. Global krizler sebebiyle mal tedarikinde zorlanan Batı dünyası emniyet supabı olarak taleplerinin bir kısmını Türkiye'ye kaydırıyor, bir miktar ürünü Türkiye'den almaya başladılar." diye konuştu.

Konteyner krizinin daha çok deniz yoluyla yapılan taşımacılıkta etkili olduğunu belirten Şener, şunları kaydetti: "Deniz yolunda taşımacılık sıkıntısı yaşanıyor. Bu konuda denge sağlanıncaya kadar maliyetler bir miktar yüksek kalacak. Buradaki sıkıntı kara yoluyla aşılıyor. Konteyner krizi daha çok denizcilikte yaşandığı için Türkiye kara yolundan tırlarla taşımacılık yapma avantajını kullanacak. Türkiye, batıda ve Asya'da 57 ülkeye kara yoluyla ulaşabiliyor. Türkiye, kara yolu taşımacılığıyla konteyner krizinden daha az etkilenerek hızlı lojistikle Çin ürünlerine karşı avantaj elde edecek."