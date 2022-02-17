UND ve TMTB arasında işbirliği protokolü

Türkiye ekonomisinin ihracata dayalı büyüme modelindeki karayolu taşımacılığı alanında en önemli paydaşı Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (TMTB) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında yeşil kart sigortası konusunda bilinirliğin artırılması planlanıyor. Ayrıca TMTB temsilcileri, UND Bölge Çalışma Grubu Toplantıları’na katılarak Yeşil Kart Sigortaları hakkında bilgilendirmeler yapacak.

İşbirliğine ilişkin açıklamalarda bulunan TMTB Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Duman, UND’nin Türkiye karayolu eşya taşımacılığının en önemli paydaşı ve kendilerinin de en büyük müşterisi olduğunu belirtti.

Duman, büro olarak son dönemde sahte yeşil kartlarda artış gördüklerini, sahte yeşil kart nedeni ile sigorta sektörünün prim, acentenin komisyon kaybettiğini ama daha da önemlisi sahte yeşil kart kullanan işleten ve sürücülerin yüksek miktarda Euro ve Pound cinsinden tazminatlara maruz kaldıklarını söyledi.

Yapılan protokolün birlikte hareket etmek için önemli bir adım olduğunu kaydeden Duman, “UND uhdesindeki çekicilerimiz için 2021 yılında 59 bin adet yeşil kart düzenledik. Bu oldukça önemli bir sayı ve bizim de toplam portföyümüzün yüzde 57’sini oluşturuyor. Yeşil kart hususunda filo indirimi ve bonus malus sistemi gibi uygulamalarımız var. Bu nedenle, bu konularda işletenleri, nakliyecileri bilgilendirmek önemli. Ayrıca her yıl yeşil kart uygulamasının dahil olduğu coğrafyada yaklaşık 400 bin kaza meydana gelmektedir. Türk plakalı araçların 11 yılda toplam kaza sayısı, 45 bin 101 ve bunun yüzde 96’sı Tır kazası. Bu kazaların lokasyonlarını büro olarak biliyoruz. Sebeplerini de biliyoruz. Bu bilgiler ışığında sürücülerimizi bilgilendirmek önlem almak istiyoruz. Böylece hem kaza riskini azaltmış hem de yeşil kart primlerinin düşmesine olumlu katkı sağlamış olacağız. Bu ve benzeri ortak alanlarda iş birliği yapmaya karar verdik.” şeklinde konuştu.

“Taşımacıların bilinçlendirilmesi sektöre büyük fayda sağlayacak”

UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şener ise, karayolu taşımacılık sektörünün ihracattaki payının artmasıyla sefer sayılarının da arttığına dikkat çekti.

Karayoluyla gerçekleştirilen ihracatın 2021 yılında 88 milyar dolara ulaştığını bildiren Şener, toplam ihracatta (Ro-Ro taşımaları da dahil olmak üzere) karayolu taşıma modunun yüzde 40 pay aldığını bildirdi.

Karayolu taşımacılığının Türkiye’ye sağladığı döviz gelirini artırmaya devam ettiğine dikkat çeken Şener, “Sektörümüzün 2021 yılında ülkemize kazandırdığı döviz miktarı 12 milyar dolara yaklaştı. Türk taşımacıları, yeşil kart sistemine dahil olan Avrupa ülkelerine 2021 yılında yaklaşık 536 bin ve Azerbaycan’a 42 bin sefer gerçekleştirdi. Yaklaşık 600 bin sefer için yeşil kart sigortası kullanılıyor. Bu anlamda, gerek yeşil kartla ilgili doğru bilgilendirmelerin yapılması gerek sahte yeşil kartla mücadele ve de en önemlisi yurt dışında meydana gelen kaza noktaları ve sebepleri bilgisinin analiz edilerek taşımacıların bilgilendirilmesi oldukça fayda sağlayacaktır.” diye konuştu.

Taşımacılık yaptığımız bazı ülkelerin yeşil kart sistemine dahil olmadığına işaret eden Şener, şöyle konuştu: “Mesela Gürcistan. 2021 yılında Azerbaycan’a 42 bin taşıma gerçekleştirdik. Bu araçlar, Gürcistan’dan transit geçiyorlar ve Gürcistan’ın yeşil kart sistemine dahil olmaması nedeniyle ekstra maliyete katlanarak trafik poliçesi satın alıyorlar ve olası bir kaza durumunda muhatap bulmakta ve hasarlarını tazmin etmekte zorlanıyorlar. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu yeşil kart sisteminin önemli bir oyuncusudur. Bu konuda girişimde bulunup Gürcistan’ın sisteme alınmasına destek olunabilirse Türk taşımacılık sektörüne önemli destek sağlanmış olur. Bu gibi hususlarda iş birliğinin önemine inandık.”

“Filolara önemli indirimler sağlıyoruz”

TMTB Müdürü M. Akif Eroğlu da yeşil kart üretiminin pandemi döneminde otomobil grubunda; adetsel olarak yüzde 70 düştüğünü bunun sonucu olarak burada yüzde 49 küçülme yaşandığını ancak yeşil kart üretiminin en büyük payına sahip çekici grubunda yüzde 2 adetsel azalış olması sayesinde prim üretiminde radikal bir düşüş olmadığını aktardı.

2021 yılında aşılamanın yaygınlaşması, kontrollü gevşeme ve özellikle rekor ihracat artışı sayesinde nakliyecilerin iş hacmindeki artış sebebi ile yeşil kart prim üretiminde büro tarihindeki 34,7 milyon euro ile rekor üretimi gerçekleştirdiklerini bildiren Eroğlu, “Buradan da görüleceği üzere prim üretimimizdeki yüzde 78 pay ile UND Üyeleri en önemli müşterimiz. Oluşturduğumuz büro vizyon belgesine uygun şekilde büromuzun hedefi, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek, sektörle daha fazla iletişim ve paydaşlara değer yaratan bir kurum olmak. Bu amaçla bürolar uhdesindeki kaza istatistiklerini analiz ederek sürücülerle paylaşmayı ve yurtdışı seyahatlerde trafik kazalarında özellikle insan yanlışına dayalı kazaları azaltmayı hedefliyoruz. Bu konuda Uluslararası Nakliyeciler Derneği ve Bürolar Konseyi ile daha sıkı iş birliği yapmak istiyoruz.” dedi.

Trafik kazalarının azalmasının primlere olumlu yansıyacağını da belirten Eroğlu, hali hazırda çekicilere filo indirimi ve bonus malus sitemi ile hasar primleri düşük olması halinde önemli indirim sağladıklarını, bu kapsamda aynı vergi numarası, TC numarası altında toplanmak kaydıyla herhangi bir işletene ait araç sayısı beş ve üzerinde olan ve kullanım tarzı ayırımı yapılmaksızın kişi/kuruluşlara son 3 yılda yazılan işlere ilişkin toplam hasar prim oranı, yüzde 0 – yüzde 50 arasında olan işletenlere yüzde 20 indirim, yüzde50 – yüzde 70 arasında olan işletenlere yüzde 10 indirim sağlandığını, filo uygulamasında şirketlerin yüzde 75’ine bu kapsamda prim indirimi sağlandığını bildirdi.

“Yeşil kart sertifikasının teyidi uygulamasını devreye aldık”

Yetkisiz kişilerin sahte yeşil kartla sürücüleri dolandırdıklarını da belirten Eroğlu, bu konuda masum sürücülerin ve işletenlerin zarar görmemesi için QR kodla yeşil kart sertifikasının teyidi uygulamasını devreye aldıklarını söyledi. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için mutlaka aldıkları yeşil kartların QR kod ile e-devletten kontrolünü sağlamalarını isteyen Eroğlu, sahte yeşil kartlar nedeni ile işletenlere önemli tazminatlar çıktığını, ayrıca bu konuyu kaynağında kesmek için tüm yeşil kart sisteminde dijital yeşil kart uygulamasına geçilmesi gerektiğini söyledi. Bu noktada Bürolar Konseyi çatısı altında bir çalışma grubu bulunduğunu aktaran Eroğlu, “Biz Türkiye Büro olarak da Azerbaycan, Yunanistan ve Bulgaristan gibi sınır komşularımızla karşılıklı işbirliğine gidiyoruz, sınırda dijital yeşil kart kontrolü sağlayarak sahteciliği önleyeceğiz, Azerbaycan’la yapılan projenin sonuna geldik yakında Bakü’de lansmanını yapacağız. Bu projemizin, Bürolar Konseyi için de referans gösterilen pilot bir uygulama olduğunu memnuiyetle ifade etmek isterim.” diye konuştu.

“Bu işbirliği ile can ve mal kayıpları en aza indirilecek”

UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel de, lojistik sektörünün önemine dikkat çekerek, “Hayat lojistik sektörü sayesinde devam etti. Her şey durdu ancak lojistik sektörü durmadı. Gıda, hijyen ve sağlık ürünlerini taşımak için insan üstü bir gayretle çalışan sektör mensupları sayesinde ticaretimiz devam edebildi. UND’nin de destekleri ile sınır kapılarında önemli uygulamalar hayata geçirdik, araç giriş ve çıkışları için yeni planlamalar yaptık, tampon bölgeler oluşturarak riskleri minimize ettik. Ülkemiz, taşımaların devam etmesi için uygulamaya aldığı önlemler ve çözümlerle de örnek oldu. UND verdiği destek ve aldığı sorumlulukla taşımaların devam etmesinde büyük katkı sağladı.” ifadelerini kullandı.