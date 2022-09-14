Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler: Patronun karşısına sürpriz zararlarla çıkmayacağız 

Selçuk ALTUN

Unico Sigorta’nın önümüzdeki dönem yol haritasını paylaşan ve stratejileri hakkında bilgi veren Genel Müdür Ender Güzeler, 3 yılsonunda yüzde 4 pazar payına ulaşmış ve sürpriz zararlara kapalı bir yapı hedeflediklerini söyledi.

Son yıllarda sigorta sektöründe en çok sansasyonel haberlerle öne çıkan şirketi hiç kuşkusuz Unico Sigorta. Hissedarlık yapısı ve yönetimi değişen şirket, sene başında genel müdürlük görevine getirilen Ender Güzeler’in yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Unico Sigorta için taşlar yerine oturmuş olacak ki Genel Müdür Ender Güzeler ve üst yönetimin katılımıyla Kolektif House Maslak’ta sigorta basınının davet edildiği bir basın toplantısı düzenledi.

Unico Sigorta’nın 30 yılı aşan bir geçmişe sahip olduğunun altını çizen Güzeler, şirketin bugün itibariyle yüzde 80 oranında otomotiv sektöründeki yerli Ar-Ge çalışmalarında birçok ilke imza atan Heksagon Mühendislik’in, yüzde 20 oranında da Kibele B.V.’nin hissedarlığında bulunduğu bilgisini verdi. Heksagon Mühendislik’in otomotiv sektörünün duayen isimlerinden, bir dönem İtalya Fiat Grup da dahil olmak üzere uzun yıllar tepe yönetici ve murahhas aza olarak görev alan Jan Nahum’a ait olduğunu aktaran Güzeler, Nahum’un Unico Sigorta’nın Yönetim Kurulu Başkanı konumunda bulunduğunu aktardı.

3 yılda yüzde 4 pazar payı

Mevcut tabloyla ilgili bilgi veren ve orta vadeli hedeflerini paylaşan Güzeler, 1.1 milyon müşteri ve aktif 1.3 milyon poliçe sayısına ulaştıklarını aktardı. 3 yılsonunda yüzde 4 pazar payına ulaşmış ve sürpriz zararlara kapalı yapıya kavuşmuş bir şirket hedeflediklerini söyleyen Güzeler, şöyle devam etti: “Şirketi merkezsiz bir yönetim anlayışına doğru geçirmek için çalışıyoruz. Tüm ekiplerin iş kararlarına katılımı sağlayacak bir ortam oluşturmak istiyoruz. Yüzde 100 regülasyonlara uyumlu hareket ediyoruz. Evrensel değerleri benimsiyoruz ve bilimsel gerçeklerin dışına çıkmayacağız. Yani, ticarî gerçeklerin dışında karar almayacağız. İnsana dair evrensel değerlerin de tamamını benimsiyoruz.”

Acenteler merkezde olmaya devam edecek

Unico Sigorta olarak yakın zamanda doğrudan satış yapmak gibi bir düşünceleri olmadığını da bildiren Güzeler, 81’i broker, geri kalanı acente olmak üzere toplam bin 380 satış kanalına sahip oldukları bilgisini paylaştı. Banka veya dijital, başka satış kanalı arayışı içerisinde olmadıklarının altını çizen Güzeler, “Bizim 3-4 bin acenteyle çalışma gibi bir iddiamız da yok, acente sayımızı artırmayacağız. Var olan acentelerimizle mutluyuz. Tüm satış süreçlerimizi onlarla sürdürecek, şirket olarak doğrudan satışa kısa vadede yönelmeyeceğiz. Bu yıl acentelere 400 milyon lira komisyon ödedik. Acente başına 874 bin lira prim düşüyor” dedi.

Acenteleri sevindirecek birçok projeleri bulunduğunu kaydeden Güzeler, hem ürün içerikleri hem de 2 yeni gezi kampanyası ile iş ortaklarının yüzlerini güldüreceklerini paylaştı. Acentelere yönelik farklı bir eğitim sisteminden de bahseden Güzeler, şöyle devam etti: “Acentelerimizin işin uzmanlarına bire bir soru sorduğu ve net yanıt aldığı yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bizim için önemli projelerden biri de bu. Unico – Akademi adını verdiğimiz bu proje ile acentelerden gelen tüm sorulara nokta atışı yanıtlar vermek istiyoruz.”

Yeni mezunlara iş kapısı

Unico Sigorta’nın sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında da bilgi veren Genel Müdür Ender Güzeler, şunları söyledi: “Toplumsal cinsiyet eşitliğini ölçmek için bağımsız bir denetim şirketiyle anlaştık ve en yüksek puanla sertifika almayı hedefl iyoruz. Bağışlarımızla 500 dezavantajlı çocuğun eğitimine, ayrıca 100 kadının da ekonomik güçlenmesine katkıda bulunduk. Sıfır atık projesi geliştirdik ve bu konuda bakanlık tarafından denetleniyoruz. Bu konulardaki çalışmalarımız ile ilgili sertifikalandırma süreçlerini başlattık. Sektöre nitelikli eleman kazandırmak için yeni mezun arkadaşları bünyemize katıyor ve onları yetiştiriyoruz. Bu yıl 10 yeni mezunu kadroya dahil ettik. Bunu önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz.”