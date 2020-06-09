Unicorn olmanın ilk adımı globalleşmeden geçiyor

09 Haziran 2020

DÜNYA/İSTANBUL

Forum İstanbul, konferans serisinin ‘Yeni paradigma: Dijital Dünya Düzeni’ başlıklı son oturumda 5G’nin hayatımızda neleri değiştirdiği ve girişimciler için globalleşmenin gerekliliği tartışıldı. Konferansların son oturumu Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç’ın moderatörlüğünde gerçekleşirken, Etiya CEO’su Aslan Doğan, Melek Yatırımcı Ebru Dorman, Nokia Türkiye Ülke Müdürü Özgür Deniz Erzincan ve Inventram Genel Müdürü Cem Soysal konuşmacı olarak katıldı.

Peak örneğinin pek çok kurumun iştahını kabarttığını kaydeden Melek Yatırımcı Ebru Dorman, girişim sermayesine portföy yaklaşımı ile girmek gerektiğini belirtti. Dorman, birden fazla girişime yatırım yapıldığını ve içlerinden sadece bir tanesinin belki başarılı olacağını da bilmek gerektiğini ifade etti. Yerli girişimlerin ‘Ben nasıl global olurum?’ sorusu ile yola çıkmasının çok önemli olduğunu söyleyen Dorman, “Türkiye’nin nüfusu yüksek de olsa, uluslararası fonların dikkatini çekmek için yurtdışında başarılı performans sergilemek gerekiyor. Her startup’ın fonlama ihtiyacı da farklı, başarının sırrı yurtdışına açılmadan geçiyor. Türkiye’nin bir numaralı girişimi olmak, milyar dolarlık girişim için yeterli olmuyor. Peak’in gelirlerinin çoğu yurtdışından geliyordu. Yeni yatırım alan Insider’ın da gelirinin yüzde 80’i yurtdışından” dedi.

“Yeni global iş modellerini oluşturmak gerek”

Etiya CEO’su Aslan Doğan, Türkiye yazılım pazarından global markalar çıkarmanın yolunun, ürünleşme, stratejik iş modeli oluşturma ve bunu hayata geçirme olduğunu vurguladı. Teknoloji denilince en çok gözden kaçanın bugünün girişimcilerine inanılmaz fırsat doğurması olduğunu söyleyen Doğan, “Global fırsat var, ‘teknolojiyi nasıl kullanabilirim’ demeliler. Uluslararası modelle işe başlamak gerek. Fikrine inanıyorsan, globalleşme için yeterli çabayı sarf ediyorsan, Silikon Vadisi’nde kurmuşsun, Türkiye’de kurmuşsun farkı yok. Strateji olması gerek. Nereye gideceğini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgardan fayda gelmez. Zamanın istediği ürünleri geliştirmek gerekiyor. Dijital dönüşümde asıl önemli olan dijitalleşme stratejisinin belirlenmesi. Mevcut iş yapış biçimlerinin teknolojik uyarlamasından ziyade, dijital dönüşümün getirdiği yeni global iş modellerini oluşturmak gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye'nin potansiyeli ile bölgedeki girişimciler için bir üs olabileceğini vurgulayan Doğan, “83 milyonluk ülkemizde bilişim sektöründe sadece 140 bin çalışanımız var. İnsan kaynağı anlamında yeni çağın öngördüğü iş gücünün yetiştirilmesi en kritik konulardan biri olarak önümüzde duruyor” dedi.

“Endüstriyel robotlarda yüzde 12’lik bir artış var”

Inventram Genel Müdürü Cem Soysal, girişimcilerin Türkiye’de gideceği yerin belli olduğunu, unicorn olacak gelişmiş pazarlara gitmek ve buralarda müşteri talebi de gerektiğini anlattı. Hükümetin melek yatırımcılık için önemli düzenlemeler yaptığını kaydeden Soysal, “Geleneksel işlerden teknolojiye geçerken melek yatırımcı lisansı olan uzmanlardan fikir almak, onlarla hareket etmek lazım” diye konuştu.

5G’deki yeniliğin sadece yüksek hızlı iletişim olmadığını, aynı zamanda düşük enerji tüketimi de olduğunu kaydeden Soysal, bugün 34 ülkenin 5G’ye geçişini tamamladığını 119 ülkenin ise geçmek üzere çalışmalar yaptığını belirtti. Bu dönüşümün sektörlere de yansıyacağını ifade eden Soysal, “Endüstriyel robotlarda yüzde 12’lik bir artış var. 5G ile birbirleriyle iş yapabilen daha süratli robotlar devreye girecek. 5G ile bankacılık sektöründe veriyi hızla işleyebilecek, akıllı asistanlara karşımıza çıkacak” ifadesini kullandı. Tarım, yazı ve paradan sonra insan hayatını etkileyen en önemli devrimlerden birinin de veri yani dataizm olduğunu ifade eden Soysal, “Bilgisayar devrimi, bilişsel devrim en önemlisi olacak. Bütün bu sensörler, veri toplayacak veriye bakarak iş zekası çıkaracak” şeklinde konuştu.

“2023’de canlı 5G şebekeleri devrede olacak”



Nokia Türkiye Ülke Müdürü Özgür Deniz Erzincan, 5G'nin insanlarla makinelerin iletişimi anlamında bir devrim olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: “Bu nedenle pek çok hükümet bu dönüşümü stratejik bir konu olarak değerlendiriyor. ‘Cellular to wireless’ ile araçların trafik ışıkları gibi veri kaynakları ve başka araçlarla iletişimi sağlanabilecek. Bu şekilde kazaların önüne geçilecek, malların bir noktadan diğer noktaya insansız araçlarla gitmesi mümkün olacak. 5G ile birlikte bugün milyonlarla ifade edilen sensörlerin sayısı milyarlara çıkacak. Fabrikaları artık çatı, duvar ve tabandan oluşan üniteler olarak göreceğiz. Bunun dışındaki her şey insansız teknolojilerle konfigüre edilebilecek. Türkiye’de 5G stratejisi 2023 yılında canlı şebekelerin yerine geçmesi yönünde. Aynı zamanda 5G altyapısının Türkiye’de geliştirilmesine yönelik bir hedef söz konusu. Önümüzde bir hazırlık dönemi var.”