UniCredit dördüncü çeyrek kârını artırdı

İtalya'nın en büyük ikinci bankası UniCredit, 2023 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, analistlerin beklentilerini aşarak güçlü bir kâr artışı sağladı.

Beklentilerin üzerinde kâr ve gelir

Analistler, UniCredit'in dördüncü çeyrekte hissedarlara dağıtılabilir net kârının 1 milyar 803 milyon euro olmasını bekliyordu. Ancak banka, bu tahmini aşarak 1 milyar 969 milyon euro net kâr elde etti. Bankanın gelirleri de tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Analistlerin 5 milyar 898 milyon euro olarak öngördüğü gelir, dönem içinde 6 milyar euroya ulaştı.

2025 için temettü açıklaması

UniCredit, hissedarlarını sevindiren bir açıklama yaparak, 2025 yılında net kârının yüzde 50’sini nakit temettü olarak dağıtacağını duyurdu. Bu karar, yatırımcılar açısından banka hisselerine olan ilgiyi artırabilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Banka yönetimi, sağlam finansal sonuçlar ve güçlü sermaye yapısının, gelecekte daha fazla büyüme ve hissedar getirisi sağlayacağını vurguladı. UniCredit’in bu güçlü performansı, Avrupa bankacılık sektöründe dikkatle takip ediliyor.