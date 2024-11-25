UniCredit rakibini satın alıp, Avrupa devi olacak

İtalya merkezli bankacılık devi UniCredit, ülkeninen büyük bankalarından rakibi Banco BPM'yi satın alarak Avrupa’nın piyasa değeri en büyük üçüncü bankasını kurmayı planlıyor.

Avrupa'da finansal yapı güçlenecek

Banco BPM'ye 10 milyar euroluk (10,5 milyar dolar) bir teklif sunan UniCredit, anlaşmanın hem İtalya hem de Avrupa'da finansal yapıyı güçlendirecek bir etki yaratacağını savunuyor.

UniCredit CEO'su Andrea Orcel da, Avrupa'nın ekonomiyi geliştirmek ve diğer büyük ekonomik bloklarla rekabet etmek için daha güçlü, daha büyük bankalara ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Öte yandan UniCredit'in teklifi, Banco BPM’nin cuma günü kapanıştaki hisse değerine göre yüzde 0,5, 6 Kasım’daki fiyatına göre ise yüzde 14,6 oranında bir prim içeriyor.

Kasım ayının başlarında BPM, devlete ait Monte dei Paschi di Siena'nın yüzde 5 hissesini satın almıştı.