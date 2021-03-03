UniCredit, Türk ekonomisi için büyüme beklentisini yükseltti

Salgınla ilişkili devam eden risklere, kredi şartlarında sıkılaşmaya ve destek tedbirlerinin kısmen geri çekilmekte olmasına rağmen İtalyan finans devi UniCredit, Türk ekonomisi için 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 2,9'dan yüzde 4,5'e yükseltti.



Türk ekonomisinde büyümenin 2021 ilk çelrekte sınırlı bir yavaşlama göstermesini beklediklerini, sektörden sektöre farklılık görülmeye devam edeceklerini ifade eden UniCredit, öncü göstergelerin imalat sektörünün yılın ilk ayında güçlü olmaya devam ettiğine işaret ettiklerine de dikkat çekti.



UniCredit, türk ekonomisinde çeyrek dönemli büyümenin pandemi ile ilişkili sınırlamaların gevşetilmesine bağlı olarak ikinci çeyrekte yeniden başlayacağını öngördüklerini de vurguladı.



2022 yılında ise GSYH'da büyümenin esas olarak baz etkisi kaynaklı olarak, hafif şekilde yavaşlayacağını tahmin eden UniCredit, 2022 için büyüme tahminini yüzde 3,6 olarak ortaya koydu.