UniCredit’ten sürpriz hamle: Commerzbank’ta hissesini yüzde 20’ye yükseltti

İtalyan bankacılık devi UniCredit, Almanya’nın önde gelen finans kurumlarından Commerzbank’taki hisse oranını yüzde 20’ye yükselttiğini duyurdu. Bu artış, bankanın Commerzbank’ta daha fazla söz sahibi olma ve geçmişte karşılaştığı muhalefeti aşma stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.

UniCredit tarafından yapılan açıklamada, Commerzbank’taki yaklaşık yüzde 10’luk mevcut payın türev araçlardan doğrudan hisseye çevrildiği, böylece bankadaki toplam paylarının iki katına çıktığı belirtildi.

Ayrıca, UniCredit’in elinde tuttuğu ve yine türev araçlara dayalı yüzde 9’luk ek bir payı daha bulunduğu, bu varlıkların da ilerleyen süreçte doğrudan hisseye dönüştürülmesinin planlandığı kaydedildi.

UniCredit, geçen yılın Eylül ayında Commerzbank’ın en büyük özel yatırımcısı olarak öne çıkmış, ancak Almanya’dan gelen yoğun siyasi ve düzenleyici direnç nedeniyle tam bir devralma planı hayata geçirilememişti. Bu bağlamda, yeni hisse artırımı, UniCredit’in adım adım etkisini genişletme stratejisinin bir devamı olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Commerzbank, UniCredit’in bu son hamlesinin kendileriyle koordineli bir şekilde yapılmadığını açıkladı. Banka, mevcut gelişmenin, “bağımsız iş modelinin başarısını” gösterdiğini savundu.

Bu gelişme, Almanya'da bankacılık sektöründeki birleşme ve devralma ihtimallerini yeniden gündeme taşırken, özellikle Commerzbank gibi büyük kurumların gelecekte hangi uluslararası oyuncuların kontrolüne girebileceği konusunda yeni spekülasyonlara neden oldu.