UniCredit’ten sürpriz hamle: Commerzbank’ta hissesini yüzde 20’ye yükseltti
İtalyan bankacılık devi UniCredit, Alman Commerzbank’taki hisse oranını yüzde 20’ye çıkararak Almanya’daki stratejik etkisini artırdı. Banka, mevcut türev araçları hisseye çevirerek payını iki katına yükseltti. Yaklaşık yüzde 9’luk ek bir payı daha elinde bulunduran UniCredit, bu hisseleri de zamanla doğrudan hisseye dönüştürmeyi planlıyor. Commerzbank ise UniCredit’in bu adımının kendileriyle koordineli olmadığını açıklarken, bağımsız iş modelinin başarılı şekilde çalıştığını savundu. Bu gelişme, Almanya'daki birleşme ve devralma tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
İtalyan bankacılık devi UniCredit, Almanya’nın önde gelen finans kurumlarından Commerzbank’taki hisse oranını yüzde 20’ye yükselttiğini duyurdu. Bu artış, bankanın Commerzbank’ta daha fazla söz sahibi olma ve geçmişte karşılaştığı muhalefeti aşma stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.
UniCredit tarafından yapılan açıklamada, Commerzbank’taki yaklaşık yüzde 10’luk mevcut payın türev araçlardan doğrudan hisseye çevrildiği, böylece bankadaki toplam paylarının iki katına çıktığı belirtildi.
Ayrıca, UniCredit’in elinde tuttuğu ve yine türev araçlara dayalı yüzde 9’luk ek bir payı daha bulunduğu, bu varlıkların da ilerleyen süreçte doğrudan hisseye dönüştürülmesinin planlandığı kaydedildi.
UniCredit, geçen yılın Eylül ayında Commerzbank’ın en büyük özel yatırımcısı olarak öne çıkmış, ancak Almanya’dan gelen yoğun siyasi ve düzenleyici direnç nedeniyle tam bir devralma planı hayata geçirilememişti. Bu bağlamda, yeni hisse artırımı, UniCredit’in adım adım etkisini genişletme stratejisinin bir devamı olarak değerlendiriliyor.
Öte yandan Commerzbank, UniCredit’in bu son hamlesinin kendileriyle koordineli bir şekilde yapılmadığını açıkladı. Banka, mevcut gelişmenin, “bağımsız iş modelinin başarısını” gösterdiğini savundu.
Bu gelişme, Almanya'da bankacılık sektöründeki birleşme ve devralma ihtimallerini yeniden gündeme taşırken, özellikle Commerzbank gibi büyük kurumların gelecekte hangi uluslararası oyuncuların kontrolüne girebileceği konusunda yeni spekülasyonlara neden oldu.