Unilever CEO'su duyurdu: Dev markalar elden çıkarılacak

Unilever CEO'su Hein Schumacher, Hollanda merkezli finans gazetesi FD'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Schumacher, yaklaşık 1 milyar euroluk toplam satış geliri olan gıda markalarının satılacağını ifade etti.

Unilever daha önce gıda işini basitleştirme planını duyurmuştu. Ancak CEO Schumacher, hangi markaların gözden çıkarılacağına dair bilgi vermedi.

Dünya genelinde yaklaşık 400 markaya sahip olan Unilever, son bir yıldır en güçlü 30 markasını pazarlamaya ve özellikle Avrupa'daki işini basitleştirmeye daha fazla odaklanmak için operasyonlarını yeniden gözden geçirmeye çalışıyor.

Unilever, Magnum ve Ben & Jerry's gibi markalara ev sahipliği yapan dondurma birimini devredeceğini açıklamıştı.

Yiyecek markalarını elden çıkaracaklar

Schumacher, FD'ye "oldukça çeşitli yiyecek markaları portföyünü" daraltmayı hedeflediğini ve soslara, çeşnilere ve restoranlar ile diğer profesyonel mutfaklara yönelik ürünlere odaklandığını söyledi.

Schumacher, "Acil satış yapmıyoruz. Her zaman stratejik olarak mükemmel uyum sağlamayan ancak Unilever'in bir parçası olarak kalacak markalar olacak" dedi.

Unilever'in Türkiye portföyünde yer alan markalar şöyle:

OMO, Rinso, Yumoş, Domestos, Cif, Sunlight, Elidor, Dove, Dove Men, Toni&Guy, Signal, Clear, Rexona, Lux, Axe, Sana, Lipton, Knorr, Calve, Becel, Algida, Carte d'Or, Cornetto, Magnum, Max, UFS, Hellmann's ve Vaseline,