Üniteks üretim adedini bu yıl 40 milyona yükseltecek

Üniteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejat Erdoğan, geçen yıl 37 milyonu aşan üretim adedine ulaştıklarını ve 167 milyon dolar satış geliri elde ettiklerini söyledi. Üretimlerini bu yıl 40 milyon adede taşımayı hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, başarının sürdürülebilirliğine inandıklarını, her yıl bir önceki yıldan daha iyisini yapma arzusuyla faaliyetlerini sürdürdüklerinin altını çizdi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tasarım gücümüz neticesinde 2022 yılında toplam üretimimizin yüzde 75’i kendi koleksiyonlarımızdan oluştu. Bu başarının ardında, teknolojik iyileştirmeler, sürdürülebilirlik projeleri, yatırımlar gibi birçok şeyi sıralayabiliriz. Ancak biliyoruz ki en büyük sermayemiz ve gücümüz bu saydıklarımızın haricinde çalışma arkadaşlarımızın şirketimize sağladığı katma değerdir. Faaliyette bulunduğumuz 30 yılı aşkın süredir edindiğimiz deneyimle, çevreye duyarlı sürdürülebilir sistemlerle, uluslararası standartlarda kalite anlayışı, ödül alan koleksiyon ve geniş dış ticaret ağı ile global markalar tarafından tercih edilen bir iş ortağı haline geldik.”

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde, toplam 35 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Erdoğan, müşterilerine modanın başkentlerinden servis verebilmek ve süreçleri hızlandırmak amacıyla, La Coruna, Barselona ve Londra’da da tasarım ofisleri ile hizmet verdiklerini söyledi. 2011 yılında Türkiye’de konfeksiyon ve hazır giyim sektöründe Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayına sahip ilk Ar-Ge Merkezi’ni kurduklarının altını çizen Erdoğan, “Üniteks olarak 2023 yılında yatırımlarımızı, daha ziyade ürün ve koleksiyon geliştirme, iş süreçlerimizin dijitalleşmesi ve doğa dostu yenilenebilir enerji üretim kapasitelerinin geliştirilmesi alanlarında planlıyoruz" ifadelerini kullandı.